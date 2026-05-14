Espana agencias

Elijah Wood y Sean Astin, de 'El señor de los anillos', estarán en la Comic-Con de Málaga

Guardar
Google icon

Málaga, 14 may (EFE).- Los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos', se reunirán por primera vez en España el 3 y el 4 de octubre durante la San Diego Comic-Con de Málaga, coincidiendo con el vigésimo quinto aniversario del estreno de la saga.

La agenda de ambos actores incluye su participación en paneles oficiales, sesiones de firmas y fotos con los fans asistentes, ha informado este viernes en un comunicado la organización de la Comic-Con de Málaga, que celebrará su segunda edición del 1 al 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Elijah Wood cuenta con una carrera de más de tres décadas y, más allá de su papel como Frodo Bolsón, ha destacado por su labor en el cine independiente —obteniendo el Gran Premio del Jurado en Sundance por 'Ya no me siento a gusto en este mundo'— y su reciente consolidación en la industria televisiva con títulos como 'Yellowjackets'.

Por su parte, Sean Astin siempre será Samsagaz Gamyi en 'El señor de los anillos' y, además, aporta una trayectoria que abarca la actuación, la dirección y la producción.

PUBLICIDAD

Nominado al Óscar por su cortometraje 'Kangaroo Court', Astin ha mantenido una presencia constante en la industria desde su debut en 'Los Goonies', participando en producciones de alto nivel como la serie '24' o el drama deportivo 'Rudy'.

La Comic-Con de Málaga ya había anunciado la presencia de otros invitados como Richard Dean Anderson ('MacGyver'), Kristian Nairn ('Juego de tronos'), Iñaki Godoy ('One piece'), Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'), John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass') y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse'). EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

Montero defiende que la Guardia Civil tenga el "reconocimiento" necesario para desarrollar su labor con "seguridad"

'Guerra total', los inéditos de Chaves Nogales que tienen el vigor de 'A sangre y fuego'

Infobae

El empleo extranjero marca récord con 3,2 millones de ocupados tras sumar 96.684 en abril

Infobae

Los huevos son un 14,7 % más caros que hace un año y las legumbres suben un 5 % en un mes

Infobae

La propuesta de Educación deja fuera la recuperación salarial del profesorado valenciano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

Ucrania despliega cientos de robots alemanes ‘Gereon’ que transforman su logística militar adaptándose a misiones de alto riesgo

La Justicia frena el desahucio de una vivienda de protección oficial porque la Administración no evaluó la situación de vulnerabilidad de un menor que habita en ella

ECONOMÍA

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

El IVA de la luz y el gas vuelven al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

Telefónica reduce sus pérdidas en un 68,4% en el primer trimestre gracias a la venta de filiales en Latinoamérica

Los bancos vuelven a pagar por el dinero de los ahorradores y suben la rentabilidad de los depósitos hasta el 3%

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”