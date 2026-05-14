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El juicio Kitchen trata con un perito los mensajes que registró el ex número 2 de Interior

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Madrid, 14 may (EFE).- La Audiencia Nacional celebra este jueves la vigésima jornada del juicio del caso Kitchen, la presunta trama parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas, que abordará con un perito los supuestos mensajes del exministro del Interior Jorge Fernández Días que el ex número dos de Interior Francisco Martínez registró ante notario.

El tribunal finalizará el análisis de las pruebas periciales con la declaración de un perito que, a petición de la defensa del exministro del Interior, elaboró un informe que apuntaba que los mensajes con los que le incriminó Francisco Martínez podrían estar manipulados.

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Dichos mensajes hacían referencia al exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, y su autenticidad fue negada por el exministro, lo que llevó a que en la fase de instrucción ambos protagonizaran un careo plagado de reproches, en el que coincidieron en negar la llamada operación Kitchen.

A lo largo del juicio también han declarado como testigos los dos notarios ante los que Francisco Martínez registró sus mensajes, que no hicieron comprobaciones para verificar que aquellos mensajes provenían realmente del exministro.

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Este jueves comenzará además la exhibición de la prueba documental, que necesitará de varias jornadas y en la que se incluye la reproducción de las siete declaraciones que prestó ante el juez instructor como imputado el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, el comisario Enrique García Castaño, que fue eximido de este juicio por motivos de salud.

Su declaración fue clave para la imputación y procesamiento del exsecretario de Seguridad, si bien siempre ha mantenido que el objeto de la operación Kitchen era la búsqueda de cuentas de Bárcenas en el extranjero y localizar a sus testaferros, y no la sustracción de documentos comprometedores para el partido o sus dirigentes, como sostienen la Fiscalía y las demás acusaciones.

Según confesó, el exchófer de Bárcenas, captado como confidente, le entregó por unas horas unos dispositivos del extesorero que un agente experto en informática volcó en un ordenador en una cafetería y al día siguiente le entregó la copia del contenido en un 'pendrive', que luego él, según aseguró, entregó al ex número dos de Interior, extremo que éste niega.

El tribunal también escuchará los diferentes audios que figuran en la causa, tanto los incautados al excomisario José Manuel Villarejo, como otros que aportó el empresario Javier Pérez Dolset -quien tiene dos causas abiertas por la Justicia- de tres conversaciones entre Villarejo y el ex número dos de Interior.

Estos tres audios, que la defensa de Villarejo buscó anular, recogen conversaciones mantenidas en 2013 y 2014 con alusiones a Kitchen y son fruto de un trabajo de desencriptación, según declaró Dolset, que como testigo también sostuvo que un hombre disfrazado le había dado el archivo encriptado que después descifró.

La escucha de los audios y de estas declaraciones podría extenderse unas tres jornadas por lo que hasta entonces no comenzará el interrogatorio a los diez acusados en este juicio, que se calcula a partir del 19 de mayo. EFE

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