Rosario Central y River Plate completan las semifinales del Torneo Apertura

Buenos Aires, 13 may (EFE).- Rosario Central y River Plate completaron este miércoles el cuadro de semifinales del Torneo Apertura, luego de sus respectivos triunfos como local ante Racing Club (2-1) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0).
A primer turno de la jornada Rosario Central dio vuelta un resultado adverso y se impuso por 2-1 con los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti, mientras que Matías Zaracho abrió la cuenta para la visita.
PUBLICIDAD
Su rival en semifinales será River Plate, que en el turno nocturno se impuso por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata con los tantos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.
Este martes, Belgrano y Argentinos Juniors ya habían accedió a la otra semifinal, tras sus respectivas victorias ante Unión de Santa Fe (2-0) y Huracán (1-0).
PUBLICIDAD
Las semifinales se disputarán entre sábado y domingo, mientras que la gran final de este Torneo Apertura será el próximo sábado 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. EFE
(foto)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD