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Rosario Central y River Plate completan las semifinales del Torneo Apertura

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Buenos Aires, 13 may (EFE).- Rosario Central y River Plate completaron este miércoles el cuadro de semifinales del Torneo Apertura, luego de sus respectivos triunfos como local ante Racing Club (2-1) y Gimnasia y Esgrima La Plata (2-0).

A primer turno de la jornada Rosario Central dio vuelta un resultado adverso y se impuso por 2-1 con los goles de Gastón Ávila y Enzo Copetti, mientras que Matías Zaracho abrió la cuenta para la visita.

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Su rival en semifinales será River Plate, que en el turno nocturno se impuso por 2-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata con los tantos de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

Este martes, Belgrano y Argentinos Juniors ya habían accedió a la otra semifinal, tras sus respectivas victorias ante Unión de Santa Fe (2-0) y Huracán (1-0).

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Las semifinales se disputarán entre sábado y domingo, mientras que la gran final de este Torneo Apertura será el próximo sábado 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba. EFE

(foto)

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EFE

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