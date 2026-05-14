Espana agencias

Un penal atajado por el uruguayo Silveira en el minuto 103 mete al Junior en semifinales

Guardar
Google icon

Bogotá, 13 may (EFE).- El portero uruguayo Mauro Silveira le atajó un penalti al veterano goleador Dayro Moreno al minuto 103 y le dio este miércoles la clasificación a las semifinales de la liga colombiana al Junior, que igualó 2-2 en casa con Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Por los barranquilleros anotaron el central uruguayo Lucas Monzón y el extremo Cristian Barrios, mientras que los goles visitantes fueron obra del atacante Luis Felipe Gómez y del propio Monzón, que anotó en propia puerta.

PUBLICIDAD

Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la serie con un 3-2 en el marcador global y se medirá en la siguiente fase al Independiente Santa Fe, que dejó en el camino al América de Cali.

Sin embargo, el local sufrió porque arrancó perdiendo en casa al minuto 15 cuando el atacante Luis Felipe Gómez, de larga distancia, sacó un zapatazo imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.

PUBLICIDAD

Los anfitriones igualaron al 41 cuando el uruguayo Monzón recibió de pecho en el área y sin dejar caer el balón sacó un remate potente que no pudo atajar Joan Parra.

En el segundo tiempo, los visitantes siguieron atacando, estuvieron muy cerca de retomar la ventaja, pero el Junior consiguió el 2-1 en una muy buena jugada en la que Barrios anticipó a un defensor rival en el área y con un toque mandó el balón al fondo.

El partido parecía definido, pero en una jugada fortuita Monzón mandó el balón a su propia portería al 85.

El Once Caldas se volcó al ataque y el central uruguayo, gran protagonista del partido, derribó en el área a Dayro al 95.

Tras varios minutos de revisión -con la expulsión incluida del centrocampista del Junior Jesús Rivas- el atacante visitante se encargó de cobrar y Silveira, al 103, atajó y celebró a rabiar la clasificación.

El rival de Junior será el Independiente Santa Fe, que selló su clasificación al golear 4-0 al América de Cali para un global de 5-1, con una actuación sobresaliente del veterano goleador Hugo Rodallega, quien anotó un triplete.

Los capitalinos pasaron por encima de su rival en el estadio El Campín de Bogotá bajo el liderazgo de Rodallega y del volante argentino Nahuel Bustos, que anotó un gol y reivindicó las razones por las cuales fue uno de los refuerzos más sonados de la liga colombiana este semestre.

El Atlético Nacional venía siendo criticado por sus aficionados por su flojo nivel futbolístico y debía sellar su clasificación en su casa, el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante el Internacional de Bogotá, al que había vencido 1-2 en la capital colombiana el fin de semana pasado.

Los dirigidos por Diego Arias sepultaron las dudas al ganar 7-1 el partido de vuelta, con una sobresaliente actuación colectiva que les permitió pasar por encima de uno de los equipos revelación del campeonato, que vivió una noche de pesadilla.

Las anotaciones de los verdolagas fueron obra del central Simón García, que consiguió el primer doblete de su carrera; el centrocampista Matheus Uribe; el goleador Alfredo Morelos; el delantero Cristian Arango; el creativo Edwin Cardona, y el extremo Andrés Sarmiento.

Los bogotanos, por su parte, arrancaron ganando con un gol del delantero Juan Valencia que sirvió de poco.

El rival del Atlético Nacional será el Deportes Tolima, que le ganó 0-2 al Deportivo Pasto como visitante para un 0-3 en el global.

El equipo de Ibagué, dirigido por Lucas González, se llevó la victoria este miércoles con anotaciones del extremo Jersson González y del creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres.

Pasto, dirigido por el español Jonathan Risueño, tuvo una mala serie y terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del atacante Andrey Estupiñán, quien había sido su mejor jugador en el campeonato. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juicio Kitchen trata con un perito los mensajes que registró el ex número 2 de Interior

Infobae

Rosario Central y River Plate completan las semifinales del Torneo Apertura

Infobae

Doblete de Messi en la goleada por 3-5 del Inter Miami en Cincinnati

Infobae

Colombia cambia al 1 de junio el partido de despedida de su afición ante Costa Rica

Infobae

Darderi, sobre Jódar: "Es un 'monstruo', tendrá un futuro increíble"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Adif pagará 786.000 euros para instalar vallas que eviten que los jabalíes y corzos “se cuelen” en las vías y provoquen retrasos en el AVE

Adif pagará 786.000 euros para instalar vallas que eviten que los jabalíes y corzos “se cuelen” en las vías y provoquen retrasos en el AVE

Este es el patrimonio de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía: el candidato con más inmuebles a su nombre y 52.000 euros en el banco

Tras la crisis sanitaria, Canarias va al choque abierto con Moncloa por la gestión del hantavirus: “Solo han ofrecido a los canarios arrogancia, caciquismo y mentiras”

El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

El PP acusa al PSOE de “guerra sucia”: los socialistas llaman a los andaluces fingiendo ser la sanidad pública para acabar pidiendo el voto para María Jesús Montero

ECONOMÍA

La inmigración también envejece: más de 600.000 llegados a España en cuatro años superan los 54 años y los jóvenes se van

La inmigración también envejece: más de 600.000 llegados a España en cuatro años superan los 54 años y los jóvenes se van

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

DEPORTES

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026