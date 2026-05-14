Un penal atajado por el uruguayo Silveira en el minuto 103 mete al Junior en semifinales

Bogotá, 13 may (EFE).- El portero uruguayo Mauro Silveira le atajó un penalti al veterano goleador Dayro Moreno al minuto 103 y le dio este miércoles la clasificación a las semifinales de la liga colombiana al Junior, que igualó 2-2 en casa con Once Caldas en el partido de vuelta de los cuartos de final.

Por los barranquilleros anotaron el central uruguayo Lucas Monzón y el extremo Cristian Barrios, mientras que los goles visitantes fueron obra del atacante Luis Felipe Gómez y del propio Monzón, que anotó en propia puerta.

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Junior, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, se llevó la serie con un 3-2 en el marcador global y se medirá en la siguiente fase al Independiente Santa Fe, que dejó en el camino al América de Cali.

Sin embargo, el local sufrió porque arrancó perdiendo en casa al minuto 15 cuando el atacante Luis Felipe Gómez, de larga distancia, sacó un zapatazo imposible de atajar para el uruguayo Mauro Silveira.

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Los anfitriones igualaron al 41 cuando el uruguayo Monzón recibió de pecho en el área y sin dejar caer el balón sacó un remate potente que no pudo atajar Joan Parra.

En el segundo tiempo, los visitantes siguieron atacando, estuvieron muy cerca de retomar la ventaja, pero el Junior consiguió el 2-1 en una muy buena jugada en la que Barrios anticipó a un defensor rival en el área y con un toque mandó el balón al fondo.

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El partido parecía definido, pero en una jugada fortuita Monzón mandó el balón a su propia portería al 85.

El Once Caldas se volcó al ataque y el central uruguayo, gran protagonista del partido, derribó en el área a Dayro al 95.

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Tras varios minutos de revisión -con la expulsión incluida del centrocampista del Junior Jesús Rivas- el atacante visitante se encargó de cobrar y Silveira, al 103, atajó y celebró a rabiar la clasificación.

El rival de Junior será el Independiente Santa Fe, que selló su clasificación al golear 4-0 al América de Cali para un global de 5-1, con una actuación sobresaliente del veterano goleador Hugo Rodallega, quien anotó un triplete.

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Los capitalinos pasaron por encima de su rival en el estadio El Campín de Bogotá bajo el liderazgo de Rodallega y del volante argentino Nahuel Bustos, que anotó un gol y reivindicó las razones por las cuales fue uno de los refuerzos más sonados de la liga colombiana este semestre.

El Atlético Nacional venía siendo criticado por sus aficionados por su flojo nivel futbolístico y debía sellar su clasificación en su casa, el estadio Atanasio Girardot de Medellín, ante el Internacional de Bogotá, al que había vencido 1-2 en la capital colombiana el fin de semana pasado.

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Los dirigidos por Diego Arias sepultaron las dudas al ganar 7-1 el partido de vuelta, con una sobresaliente actuación colectiva que les permitió pasar por encima de uno de los equipos revelación del campeonato, que vivió una noche de pesadilla.

Las anotaciones de los verdolagas fueron obra del central Simón García, que consiguió el primer doblete de su carrera; el centrocampista Matheus Uribe; el goleador Alfredo Morelos; el delantero Cristian Arango; el creativo Edwin Cardona, y el extremo Andrés Sarmiento.

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Los bogotanos, por su parte, arrancaron ganando con un gol del delantero Juan Valencia que sirvió de poco.

El rival del Atlético Nacional será el Deportes Tolima, que le ganó 0-2 al Deportivo Pasto como visitante para un 0-3 en el global.

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El equipo de Ibagué, dirigido por Lucas González, se llevó la victoria este miércoles con anotaciones del extremo Jersson González y del creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres.

Pasto, dirigido por el español Jonathan Risueño, tuvo una mala serie y terminó el partido con 10 jugadores por la expulsión del atacante Andrey Estupiñán, quien había sido su mejor jugador en el campeonato. EFE