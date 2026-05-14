Koldo García vuelve ante un juez una semana después del 'visto para sentencia' a Ábalos

Madrid, 14 may (EFE).- El ex asesor ministerial Koldo García vuelve este jueves a sentarse frente a un juez para declarar sobre la adjudicación de contratos públicos de material sanitario en pandemia, y lo hace una semana después de que el Tribunal Supremo dejase visto para sentencia el juicio contra él, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama.

Koldo García será trasladado desde la cárcel de Soto del Real (Madrid), donde permanece desde noviembre como preso preventivo junto al también exdirigente socialista, a la Audiencia Nacional para comparecer ante el magistrado Ismael Moreno.

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Esta vez su cita se enmarca en la investigación en torno a contratos de mascarillas y test de antígenos frente a la covid en las islas Baleares, que discurre al margen del juicio que celebró el Supremo contra Ábalos, Koldo García y Aldama.

El Supremo juzgó el presunto amaño entre los tres en contratos de mascarillas de entes dependientes del Ministerio de Transportes, pero dejó en manos de la Audiencia Nacional las pesquisas sobre los contratos de las islas Baleares y Canarias.

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Será en lo relativo a la administración balear por lo que comparecerá este jueves Koldo García, quien tiene derecho a no declarar y quien ha impugnado en numerosas ocasiones esa división de la causa, al considerar que se le investiga en varios tribunales por lo mismo.

La última vez fue esta misma semana, cuando su defensa pidió sin éxito archivar el procedimiento de la Audiencia Nacional al considerar que el juicio del Supremo también había alcanzado la contratación de las islas Baleares. El juez lo rechazó y mantuvo su citación.

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En el juicio se escuchó el informe aportado por la expresidenta balear y ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol, citada como testigo, en el que dijo que "desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo", ya que ella "no realiza contrataciones ni transmite instrucciones sobre a quién hay que contratar".

"Mientras he sido presidenta nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas. Incluyo a Soluciones de Gestión", añadió tras negar haber recibido orden o presión para efectuar compra o contrato alguno".

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A petición de la Fiscalía, el juez de la Audiencia Nacional ha citado a Koldo García y a Víctor de Aldama -que comparece el 21 de mayo- tras un informe policial sobre los contratos que concluía que Armengol delegó la gestión de compra de mascarillas en el director de Gestión del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino.

En uno de los mensajes analizados por la UCO, Koldo mostraba familiaridad con Armengol, con quien llegó a despedirse con un: "Vale cariño, te mantengo informada", cuando le propuso que contratara a las empresas de De Aldama para las pruebas de detección del Covid en los aeropuertos de Baleares.EFE

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