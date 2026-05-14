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113-117. Los Cavaliers asaltan Detroit en la prórroga y se adelantan 3-2

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Washington, 13 may (EFE).- Los Cleveland Cavaliers derrotaron este miércoles a los Detroit Pistons por 113-117 en la prórroga, firmaron su primer triunfo a domicilio en estos 'playoff' y tomaron ventaja de 3-2 en su semifinal del Este.

Los Cavaliers habían caído en sus cinco salidas previas -tres en Toronto y dos en Detroit-, pero han hecho del Rocket Arena en un fortín, con pleno de seis victorias.

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Este miércoles, todo apuntaba a otra derrota fuera de Cleveland cuando, a tres minutos del final, los Pistons se colocaron 103-94 con un triple de Tobias Harris.

Pero con un parcial final de 0-9 -con siete puntos de Evan Mobley-, los Cavaliers pudieron empatar el partido y forzar la prórroga.

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Donovan Mitchell dispuso de la última posesión para ganar sobre la bocina, pero Ausar Thompson le arrebató el balón cuando se disponía a lanzar.

El final fue polémico, ya que Jarrett Allen zancadilleó a Thompson en una acción que apuntaba a falta clara, pero los árbitros no señalaron la infracción ni enviaron al jugador de Detroit a la línea de tiros libres.

James Harden y los Cavaliers se apoderaron de la prórroga, que dominaron de la primera a la última posesión.

"Donovan estaba un poco cansado, ¿sabes? así que vi mi oportunidad de salir ahí fuera, ser agresivo y generar jugadas, y eso fue lo que hice", dijo Harden en declaraciones a pie de pista tras firmar la victoria.

'La Barba' terminó el partido con 30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, Donovan Mitchell sumó 21 puntos para los Cavaliers y Max Strus otros 20. Evan Mobley firmó 19 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, mientras que Jarrett Allen 16 puntos y 10 rebotes.

Para los Pistons, que llegaron a ir 15 puntos arriba antes del descanso, Cade Cunningham fue autor de 39 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias, por los 19 puntos de Daniss Jenkins y los 13 de Tobias Harris.

La semifinal regresa ahora a Cleveland para el sexto partido, que podría ser definitivo, este viernes.

"Son un equipo defensivamente muy, muy, muy intenso, y hemos visto lo que han hecho. Han remontado un 3-1 (a los Orlando Magic). Así que desde el inicio del partido tenemos que asegurarnos de que nuestra mentalidad es la correcta", dijo Harden.

Pistons y Cavaliers pugnan por un lugar en la final del Este, en la que les esperan los New York Knicks desde el pasado domingo. EFE

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