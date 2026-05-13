Los promotores de conciertos piden seguridad jurídica tras la sentencia del Bernabéu

Madrid, 13 may (EFE).- La Asociación de Promotores Musicales (APM) ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica que se genera tras la resolución de la Audiencia Provincial que exculpa al Real Madrid del exceso de ruido en los conciertos del Santiago Bernabéu.

"Los promotores asumen el mayor riesgo económico, operativo y reputacional en la celebración de espectáculos de gran formato", explica en un comunicado esta organización, que defiende la necesidad de avanzar hacia un marco equilibrado que garantice convivencia, sostenibilidad y seguridad jurídica para la música en vivo.

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La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto que Real Madrid Estadio SLU y el director general del club, José Ángel Sánchez, no son responsables de ningún delito por exceso de ruido en los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu y que son las promotoras las que no deben sobrepasar los límites de la ordenanza municipal.

La asociación advierte del "impacto" que se puede generar en el conjunto de la música en vivo y, especialmente, sobre quienes hacen posible la celebración de grandes conciertos y eventos, que son las promotoras musicales.

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Defiende que "detrás de cada gran concierto existe un enorme trabajo de planificación, producción y coordinación técnica que convierte estos eventos en proyectos culturales de gran valor".

Pero reconoce también "derecho de los vecinos al descanso y la importancia de encontrar soluciones que permitan compatibilizar la actividad cultural con la convivencia y el bienestar de quienes residen en las zonas donde se celebran estos eventos".

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Por ello, y tras subrayar el impacto económico, turístico y social de la música en vivo, la APM apuesta por avanzar en un "marco claro y equilibrado" con garantías para todas las partes implicadas porque "los promotores no pueden seguir soportando en solitario todo el peso y el riesgo que implica traer grandes artistas y organizar eventos de esta magnitud".

Por último, señala que España se ha consolidado como un referente en música y cultura en vivo. EFE

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