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El Congreso del Espacio une a 500 expertos en un momento clave y de "robustez" del sector

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Madrid, 13 may (EFE).- Representantes de la industria espacial, la comunidad científica y la administración se darán cita el 19 y 20 de mayo en el Congreso del Espacio, en un momento en el que el sector español destaca por su "robustez" y en el que, ante el nuevo escenario, Europa quiere apostar por una mayor autonomía estratégica.

Bajo el lema "Un país, un espacio", el congreso, que se celebrará en Madrid, unirá a 500 participantes que debatirán sobre los retos y oportunidades para las empresas españolas y acerca del impacto económico del espacio, de cómo este puede estar al servicio de la defensa y seguridad y de los programas que definirán la próxima década espacial.

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Asimismo, hablarán de ciencia y exploración del cosmos y del papel de la Agencia Espacial Europea (ESA) en el ecosistema espacial. Para exponer esto último, el congreso contará previsiblemente con la participación de Josef Aschbacher, director general de la ESA.

El Congreso del Espacio está organizado por la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (Tedae), con la Agencia Espacial Española como patrocinador institucional.

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Este miércoles han presentado este evento en rueda de prensa el director de la citada agencia, Juan Carlos Cortés, y el vicepresidente de Espacio de Tedae, Jorge Potti. Ambos han coincidido en el buen momento de la industria española, con una facturación superior a los 1.300 millones de euros en 2024, un 14,9% más que el año anterior.

Según ha anunciado Potti, esta cuantía en 2025 se elevaría a 1.500 millones de euros (en el congreso se conocerá la memoria del sector).

"Tenemos un futuro más que brillante, tenemos un planteamiento de máximos", ha resumido por su parte Cortés, quien ha apostado (y ya trabaja en ello) por que España lidere misiones de la ESA de mayor envergadura, las llamadas misiones de clase M (rondan los 700 millones de euros), o que esté en la futura tecnología de propulsión nuclear, siempre dentro de los proyectos de la agencia europea.

Preguntado por los recortes en la NASA y los cambios en su hoja de ruta -que pasan por establecer una base permanente en la Luna y dejar en pausa la futura estación orbital Gateway-, Cortés ha remarcado que las relaciones con Estados Unidos "son extraordinariamente buenas".

Es cierto, ha agregado, que estos recortes afectan a la ciencia y a la exploración de la NASA y por ende a Europa y a España; por eso, los países que forman parte de la ESA, sus socios y la industria están evaluando las implicaciones de estos cambios y las medidas a adoptar.

Para Cortés, Europa tiene que tomar sus propias decisiones, "debe sentarse, pensar y decidir qué hacer" en el nuevo escenario. "Afortunadamente tenemos un sector espacial en su conjunto muy robusto".

Jorge Potti, quien ha mencionado que la industria espacial española tiene un nivel de ambición muy alto, ha recordado que también el cambio de estrategia de la NASA puede ser una oportunidad. "Europa debe tomar decisiones y estas deben ir por el camino de una mayor una autonomía estratégica, también en programas de exploración". EFE

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EFE

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