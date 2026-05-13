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Sergio Troitiño logra la tercera medalla de plata para España en el Europeo

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Redacción Deportes, 13 may (EFE).- El gallego Sergio Troitiño (-87 kg) logró este miércoles la tercera medalla de plata para la delegación española en el Campeonato de Europa, que se disputa en la localidad alemana de Múnich.

La medalla del marinense, vigente campeón de Europa sub-21, se suma a las dos conseguidas esta semana, ambas de plata, por Iván García (+87 kg) y Elsa Secanell (-62 kg), además del bronce logrado por el paralímpico Joel Martín Villalobos (K44 -63 kg).

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Troitiño superó en primera ronda al esloveno Divkovic (2-0), posteriormente al atleta refugiado Abedini (2-1) y se plantó en la final tras derrotar al ucraniano Harbar (2-1).

Ya en la gran final, el español fue superado por el polaco Szymon Piątkowski, que se impuso en los dos asaltos (2-0) en un combate muy ajustado.

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Los otros tres españoles que compitieron este miércoles en Múnich no pudieron entrar en la lucha por las medallas. Adrián Vicente (-63 kg) y Belén Morán (-73 kg), dos de las principales bazas del equipo español, se quedaron a las puertas tras caer en cuartos de final, mientras que Carla Sesar (-57 kg) fue eliminada en octavos.

Este jueves, última jornada del campeonato, competirá una de las principales opciones de medalla del equipo español, la campeona de Europa y plata olímpica en Tokio, Adriana Cerezo (-49 kg). También será el turno de Jairo Agenjo (-54 kg), Tania Cartiñeira (+73 kg) y el campeón del mundo en 2022, Daniel Quesada (-74 kg). EFE

pvb/arh

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