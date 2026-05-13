Espana agencias

Cuerpo cree medidas ante guerra redujeron más de un punto la inflación y podrían alargarse

Guardar
Google icon

Barcelona, 13 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha estimado que las medidas económicas contra el impacto de la guerra en Irán han reducido en más de un punto la inflación en abril, y ha avanzado que "si las circunstancias lo requieren", el escudo social se extenderá más allá de los tres meses iniciales.

Cuerpo ha participado esta tarde en Barcelona en un diálogo con el político y abogado Miquel Roca en el Cercle Financer, un foro impulsado por CaixaBank que ha recuperado su actividad tras varios años congelado.

PUBLICIDAD

Las ayudas que se otorgaron a los agricultores para contrarrestar la subida de los fertilizantes servirá para amortiguar el impacto en los supermercados, ha subrayado Cuerpo, que ha señalado que el siguiente "canal de transmisión" de la crisis en los precios puede ser la subida del queroseno.

"Ahora viene otra temporada fundamental, la temporada turística, que comienza a finales de mayo", ha dicho el ministro, que ha recalcado la importancia para muchas regiones españolas de que "no haya interrupción" en ese ámbito.

PUBLICIDAD

A medida que el Gobierno perciba que el impacto de la guerra puede afectar a uno u otro frente irá "apoyando" a esos sectores, ha sostenido Cuerpo, que ha transmitido un "mensaje de tranquilidad a ciudadanos y empresas".

El ministro ha sido presentado ante un audiencia de cerca de 500 personas, con amplia representación de empresarios y políticos, por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha puesto en valor su trabajo para "tratar de dar soluciones a los ciudadanos ante temas tan relevantes como las consecuencias de la pandemia" y "el encarecimiento de las hipotecas por las subidas de tipos tras la invasión de Ucrania", entre otros asuntos.

El vicepresidente primero ha afirmado que cuando exista "algo más de certidumbre sobre la guerra y sobre el siguiente paquete de ayudas" se podrá comenzar a lanzar un nuevo proyecto de presupuestos.

Antes de abrir ese proceso será necesario clarificar "hacia dónde va la inflación este año", lo que "afectará de manera decisiva a algunas partidas", por ejemplo a las pensiones.

Cada punto de inflación puede afectar en más de una décima de punto al gasto del PIB, ha afirmado Cuerpo, que ha subrayado que una vez se clarifiquen las previsiones macroeconómicas espera que se "desencadene la presentación de un presupuesto lo antes posible".

El ministro ha abordado asimismo la crisis de vivienda y ha defendido la necesidad de continuar adoptando medidas para evitar los "fallos de mercado que se dan ahora mismo", como la "trampa del alquiler" en la que se encuentran muchos jóvenes.

"Muchas veces tienen salarios que les permitirían pagar una cuota mensual de hipoteca, pero no pueden acceder porque no han logrado ahorrar para pagar el porcentaje inicial más los impuestos, porque dedican una gran parte de su salario al alquiler", ha señalado Cuerpo.

Ante ese escenario, ha defendido "avales públicos, o incluso alguna medida para promover financiación en condiciones blandas para que los jóvenes puedan dar ese salto" hacia la propiedad. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aday Mara: "Solo con ver el logo de la NBA es increíble"

Infobae

Sergio Troitiño logra la tercera medalla de plata para España en el Europeo

Infobae

El Congreso del Espacio une a 500 expertos en un momento clave y de "robustez" del sector

Infobae

Los promotores de conciertos piden seguridad jurídica tras la sentencia del Bernabéu

Infobae

El Casademont busca coronarse ante su 'enemigo íntimo', un Valencia que defiende título

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Mariano Rajoy critica reabrir debates históricos sobre la conquista española de América: “Un respeto, ¿no?”

Cambio de reglas para Uber, Cabify y Bolt: Madrid exigirá VTC con nuevas pegatinas antifalsificación, límites a la subida de precios en eventos y más coches adaptados

El portavoz del Gobierno de Ayuso asegura que la presidenta pasó “tres días tratando de volver” a España tras el “boicot” de Sheinbaum y Sánchez

El Congreso suspende de manera indefinida las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo

España eleva su relación con Arabia Saudí y anuncia la creación de un consejo para multiplicar contactos económicos y militares

ECONOMÍA

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

Los jubilados tienen derecho a solicitar un complemento para subir sus pensiones en 2026: quién puede cobrarlo y cómo acceder a él

España vive un boom empresarial histórico: más de 14.000 compañías se crearon en marzo, el mejor dato en 19 años

La construcción de edificios se desploma un 37,5% en España y agrava la crisis inmobiliaria

El plan de España para reconvertir sus embalses en megabaterías: una central de Granada podrá almacenar 1.000 GWh al año

España vivirá el verano con más empleo de su historia: casi 800.000 contratos en solo cuatro meses, un 12% más que el año pasado

DEPORTES

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

Los peores años de Florentino como presidente del Real Madrid: de la crisis de los “galácticos” a los audios contra Raúl y Casillas, hasta las elecciones de 2026

Bubista, el seleccionador que llevó a Cabo Verde a su histórica clasificación para el Mundial 2026 y se inspira en Marcelo Bielsa

Suiza y Austria, las protagonistas del partido con más goles de la historia de los Mundiales: doce tantos, dos ‘hat-tricks’ y una épica remontada

El duro ataque del presidente del Barça a Florentino: “Sus palabras son patéticas y llenas de falsedades”

Iker Casillas se niega a que Mourinho sea el nuevo entrenador del Real Madrid: “Otros están mejor capacitados”