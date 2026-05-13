Cuerpo cree medidas ante guerra redujeron más de un punto la inflación y podrían alargarse

Barcelona, 13 may (EFE).- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha estimado que las medidas económicas contra el impacto de la guerra en Irán han reducido en más de un punto la inflación en abril, y ha avanzado que "si las circunstancias lo requieren", el escudo social se extenderá más allá de los tres meses iniciales.

Cuerpo ha participado esta tarde en Barcelona en un diálogo con el político y abogado Miquel Roca en el Cercle Financer, un foro impulsado por CaixaBank que ha recuperado su actividad tras varios años congelado.

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Las ayudas que se otorgaron a los agricultores para contrarrestar la subida de los fertilizantes servirá para amortiguar el impacto en los supermercados, ha subrayado Cuerpo, que ha señalado que el siguiente "canal de transmisión" de la crisis en los precios puede ser la subida del queroseno.

"Ahora viene otra temporada fundamental, la temporada turística, que comienza a finales de mayo", ha dicho el ministro, que ha recalcado la importancia para muchas regiones españolas de que "no haya interrupción" en ese ámbito.

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A medida que el Gobierno perciba que el impacto de la guerra puede afectar a uno u otro frente irá "apoyando" a esos sectores, ha sostenido Cuerpo, que ha transmitido un "mensaje de tranquilidad a ciudadanos y empresas".

El ministro ha sido presentado ante un audiencia de cerca de 500 personas, con amplia representación de empresarios y políticos, por el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, que ha puesto en valor su trabajo para "tratar de dar soluciones a los ciudadanos ante temas tan relevantes como las consecuencias de la pandemia" y "el encarecimiento de las hipotecas por las subidas de tipos tras la invasión de Ucrania", entre otros asuntos.

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El vicepresidente primero ha afirmado que cuando exista "algo más de certidumbre sobre la guerra y sobre el siguiente paquete de ayudas" se podrá comenzar a lanzar un nuevo proyecto de presupuestos.

Antes de abrir ese proceso será necesario clarificar "hacia dónde va la inflación este año", lo que "afectará de manera decisiva a algunas partidas", por ejemplo a las pensiones.

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Cada punto de inflación puede afectar en más de una décima de punto al gasto del PIB, ha afirmado Cuerpo, que ha subrayado que una vez se clarifiquen las previsiones macroeconómicas espera que se "desencadene la presentación de un presupuesto lo antes posible".

El ministro ha abordado asimismo la crisis de vivienda y ha defendido la necesidad de continuar adoptando medidas para evitar los "fallos de mercado que se dan ahora mismo", como la "trampa del alquiler" en la que se encuentran muchos jóvenes.

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"Muchas veces tienen salarios que les permitirían pagar una cuota mensual de hipoteca, pero no pueden acceder porque no han logrado ahorrar para pagar el porcentaje inicial más los impuestos, porque dedican una gran parte de su salario al alquiler", ha señalado Cuerpo.

Ante ese escenario, ha defendido "avales públicos, o incluso alguna medida para promover financiación en condiciones blandas para que los jóvenes puedan dar ese salto" hacia la propiedad. EFE

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