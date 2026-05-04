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Ordenan régimen cerrado para el menor detenido por matar a un hombre el sábado en el Raval de Barcelona

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La jueza de la plaza 3 de la sección de menores del tribunal de instancia de Barcelona ha ordenado internamiento en régimen cerrado para el menor que presuntamente mató a un adulto el sábado por la noche en el barrio del Raval de Barcelona, informa el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) en un comunicado este lunes.

El menor pasó a disposición de Fiscalía de Menores este domingo tras ser detenido poco después de los hechos por la Guàrdia Urbana de la capital catalana y ahora se le relaciona con un presunto delito de homicidio.

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Los hechos sucedieron sobre las 23.55 horas cuando los Mossos recibieron un aviso por un incidente en la calle de la Cera, donde una persona resultó herida grave por arma blanca y posteriormente murió en el hospital.

Al lugar se desplazaron diversas dotaciones de Mossos, Guàrdia Urbana, Bombers y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

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La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió la investigación de los hechos.

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