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Bolaños asegura que nunca habló con Aldama y denuncia sus difamaciones y burdas mentiras

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Madrid, 4 may (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que nunca ha hablado con el empresario investigado en el caso Koldo Víctor de Aldama, a quien ha denunciado tras decir éste que le intentó sobornar, y ha señalado que, "ante difamaciones tan groseras y mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y del sistema judicial".

En rueda de prensa, el titular de Justicia ha dicho que la semana pasada interpuso una demanda en el Tribunal de Instancia de Madrid contra Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

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"No conozco de nada a este señor, no he hablado con él en mi vida. No tengo ni su móvil, ni de la persona que dice ser su portavoz y, por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial", ha subrayado.

Sobre el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por la trama de las mascarillas contra este empresario, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el exasesor de éste Koldo García, ha pedido respetar los tiempos del Supremo, que en este momento está celebrando el juicio oral y que tendrá que ser quien determine cuál es el sentido de su fallo.

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No obstante, ha defendido que el PSOE actuó con "agilidad y con contundencia" y cuando tuvo los primeros indicios de comportamientos irregulares les apartó de toda responsabilidad y de la militancia dentro del PSOE, incluso antes de que hubiera una investigación judicial abierta.

Sobre las declaraciones del exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que ha denunciado que la sala segunda del Supremo concentra demasiado poder, Bolaños ha recordado que el Gobierno ya dijo en su día que no compartía la sentencia condenatoria al exfiscal.

"Creemos que había elementos probatorios que podían haber sido más respetuosos con el principio de presunción de inocencia pero, sin compartir esa sentencia, por supuesto que la acatamos y la respetamos. Tanto es así que antes de que se conociera el contenido íntegro de la sentencia, el Gobierno ya inició el nombramiento de la nueva fiscal general del Estado", ha subrayado.

Preguntado por el anuncio del gobierno estadounidense de retirar 5.000 soldados de Alemania y si teme que EEUU retire tropas de las bases en suelo español, el ministro ha recordado que las bases norteamericanas en Morón y Rota se rigen por un convenio bilateral entre España y Estados Unidos que tiene cauces de comunicación y que están funcionando "con fluidez".

"No ha habido ninguna comunicación, ninguna indicación del Gobierno norteamericano", ha señalado Bolaños, que ha asegurado que el Gobierno no tiene "absolutamente ninguna preocupación sobre esta materia". EFE

(vídeo)

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EFE

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