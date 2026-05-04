Espana agencias

Continúa por tierra, mar y aire la búsqueda del pescador francés que naufragó en Asturias

Guardar

Oviedo, 4 may (EFE).- Las labores de búsqueda del único tripulante del palangrero francés Santa Maria Dominique II que naufragó en el extremo occidental del litoral asturiano se han retomado este lunes por tierra, mar y aire sin que por el momento haya sido posible su localización, según fuentes del operativo de rescate.

Desde las 7:30 horas de hoy un helicóptero y un avión de Salvamento Marítimo, y aeronaves de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), están sobrevolando la costa de la localidad de Porcía en la que fue hallado el pecio, a más de 500 kilómetros del puerto del que partió el barco.

PUBLICIDAD

Un equipo de drones participa también en la búsqueda que se realiza también por tierra con el apoyo de Bomberos de Asturias mientras que permanece en alerta por si fuera necesaria su intervención el Grupo Especial de Actividades Submarinas (GEAS) de la Guardia Civil.

El barco, el Santa Maria Dominique II con base en la localidad de Audierne de la Bretaña francesa, había salido a faenar a mediodía del pasado miércoles con un único tripulante a bordo y se le dio por desaparecido esa misma noche al no regresar a puerto, lo que llevó a poner en marcha durante el jueves una operación de búsqueda del palangrero, de ocho metros de eslora y que salió a pescar pulpos sin alejarse de la costa.

PUBLICIDAD

Durante tres días no se tuvo noticia del pesquero hasta que a las 3:40 horas de la madrugada del domingo el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Griz-Nez, en Francia, y el Centro Español de Coordinación de Salvamento Marítimo comenzaron a recibir la señal de la baliza en una zona próxima a la ría de Navia, sin que se asociase inicialmente a ningún buque.

Los controladores lograron asignarla al pesquero francés y enviaron a la zona al helicóptero Helimer, que inicialmente localizó la baliza, que fue rescatada, y poco después el pesquero, que se encontraba varado en las rocas y semihundido en una zona de difícil acceso por mar junto al Mirador Punta de la Atalaya de Porcía. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

Infobae

Bolaños asegura que nunca habló con Aldama y denuncia sus difamaciones y burdas mentiras

Infobae

Barcelona, única capital donde cae en abril el precio del alquiler de vivienda anunciado

Infobae

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel

Piden la amnistía para 18 acusados por una protesta en la UB que afrontan más de dos años de cárcel

El 'Cucho' afina

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

Bolaños demanda a Aldama por vulnerar su derecho al honor al decir que le intentó sobornar

El exjefe del CNI niega que los servicios secretos participasen en la operación de espionaje a Bárcenas

Ábalos niega irregularidades en la compra de mascarillas: “Koldo me dijo que se habían aportado hasta cuatro ofertas y ninguna pasó por mi mano”

Así están las encuestas: el PP se impone al PSOE pese a absorber el voto de Sumar, que toca fondo

Transportes paga un curso de liderazgo a sus ingenieros aeronáuticos porque ha detectado que “no tienen habilidades personales”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Santiago Carbó, economista: “La subida de las pensiones me preocupa cuando no hay salarios dignos para los jóvenes. Los jubilados deben pensar en sus nietos”

Uno de cada cuatro españoles vive en riesgo de exclusión social: la tasa de pobreza infantil supera en ocho puntos la media europea

Qué pasa cuando hay inflación: los precios de la energía suben y bajan rápido, pero los de los alimentos suben rápido y bajan despacio

La empleada de un hotel es despedida por llevarse seis rollos de papel industrial para, según ella, limpiar de su coche el vómito de su perro: es procedente

DEPORTES

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner se acuerda de su familia tras conquistar el Mutua Madrid Open: “Mis padres son una verdadera inspiración para mí”

Sinner ya es histórico: se proclama campeón en Madrid y registra un récord al conquistar su quinto Masters 1000 consecutivo

Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia tras aplastar a un Zverev poco acertado

El Gran Premio de Miami cambia de hora la carrera de Fórmula 1 por riesgo de tormenta eléctrica: se adelanta tres horas

A qué hora y dónde ver la final del Mutua Madrid Open entre Sinner y Zverev