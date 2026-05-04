Continúa por tierra, mar y aire la búsqueda del pescador francés que naufragó en Asturias

Oviedo, 4 may (EFE).- Las labores de búsqueda del único tripulante del palangrero francés Santa Maria Dominique II que naufragó en el extremo occidental del litoral asturiano se han retomado este lunes por tierra, mar y aire sin que por el momento haya sido posible su localización, según fuentes del operativo de rescate.

Desde las 7:30 horas de hoy un helicóptero y un avión de Salvamento Marítimo, y aeronaves de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), están sobrevolando la costa de la localidad de Porcía en la que fue hallado el pecio, a más de 500 kilómetros del puerto del que partió el barco.

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Un equipo de drones participa también en la búsqueda que se realiza también por tierra con el apoyo de Bomberos de Asturias mientras que permanece en alerta por si fuera necesaria su intervención el Grupo Especial de Actividades Submarinas (GEAS) de la Guardia Civil.

El barco, el Santa Maria Dominique II con base en la localidad de Audierne de la Bretaña francesa, había salido a faenar a mediodía del pasado miércoles con un único tripulante a bordo y se le dio por desaparecido esa misma noche al no regresar a puerto, lo que llevó a poner en marcha durante el jueves una operación de búsqueda del palangrero, de ocho metros de eslora y que salió a pescar pulpos sin alejarse de la costa.

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Durante tres días no se tuvo noticia del pesquero hasta que a las 3:40 horas de la madrugada del domingo el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Griz-Nez, en Francia, y el Centro Español de Coordinación de Salvamento Marítimo comenzaron a recibir la señal de la baliza en una zona próxima a la ría de Navia, sin que se asociase inicialmente a ningún buque.

Los controladores lograron asignarla al pesquero francés y enviaron a la zona al helicóptero Helimer, que inicialmente localizó la baliza, que fue rescatada, y poco después el pesquero, que se encontraba varado en las rocas y semihundido en una zona de difícil acceso por mar junto al Mirador Punta de la Atalaya de Porcía. EFE

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