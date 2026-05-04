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Ábalos denuncia que su caso está "juzgado hace tiempo" y "con condena clara"

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Madrid, 4 may (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado en el Tribunal Supremo que se le juzga por un caso "claramente mediático, juzgado desde hace tiempo y con condena clara", en el que productoras de televisión han pagado a "gente vulnerable" para "guionizarlas".

"Es parte de toda la miseria de este proceso", ha lamentado el también exdirigente socialista a lo largo del interrogatorio del fiscal, en el que está negando, punto por punto, todas las acusaciones en su contra, como la presunta contratación irregular de su expareja Jéssica Rodríguez y de Claudia Montes en empresas públicas.

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Ábalos ha negado haber intervenido de alguna forma para que Ineco, Tragsatec o LogiRail -filial de Renfe- contratasen a estas dos mujeres, y ha subrayado que nunca supo que Rodríguez no fuese a trabajar. Él pensaba que trabajaba y hay mensajes que acreditan que habló con sus compañeros para saber cómo se hacían los fichajes.

Tampoco ordenó que no la molestasen porque nunca supo que estuviese incómoda en su trabajo.

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En relación a Claudia Montes, que trabajó en LogiRail, el exministro ha asegurado que nunca tuvo "ninguna relación" con ella, pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la ubicó en su entorno personal. "Entorno personal ninguno", ha dicho Ábalos, y ha explicado que a Montes solo la vio en dos ocasiones, una de ellas entrando en un acto político, y no la ha vuelto a ver en su "vida".

Tras lamentar que hay "mucha televisión" en torno a este proceso -ha llegado a decir que un medio tiene su "vida privada" a través de sus mensajes y comunicaciones a los que él no tiene acceso-, el exministro ha explicado que Claudia Montes le contactó a través de Instagram y le transmitió que estaba en una situación personal y económica complicada, pero no le pidió trabajo.

Ábalos ha manifestado que él no llevaba sus redes sociales, y que se lo remitió a su exasesor Koldo García, pero jamás ordenó que la contratasen en ningún sitio. Es más, ha subrayado que hasta ella misma manifestó que el exministro le proporcionó "fuente de información" sobre a qué empresas podía dirigirse y que se limitara a ofertas donde podía reunir los requisitos. "Estrictamente a eso".

El fiscal Alejandro Luzón le ha preguntado por el mensaje que le envió a Koldo García en el que decía: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o algunas de sus subcontratas?". "Lo arreglo", respondió su exasesor Koldo García, que envió su currículum al entonces presidente.

"Yo no hablé con nadie para que la contrataran", ha enfatizado Ábalos, y, además de negar que él enviase el currículum de Montes, ha precisado además que las subcontratas "no son empresas públicas". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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