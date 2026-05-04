Barcelona, única capital donde cae en abril el precio del alquiler de vivienda anunciado

Barcelona, 4 may (EFE).- El precio en los anuncios de alquiler residencial y de temporada en la ciudad de Barcelona ha bajado un 7,6 % interanual en el mes de abril, lo que la convierte en la única capital de toda España que registra una caída, con la excepción de Tarragona, que varía un ligero -0,4 %.

Esta disminución de la capital catalana arrastra también la provincia de Barcelona hacia abajo, con una reducción interanual del 8,5 % del precio de los anuncios, lo que la convierte también en la única provincia de todo el territorio español que registra un descenso, según el último informe del portal inmobiliario Idealista.

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El comportamiento de Barcelona también provoca que Cataluña sea la única comunidad autónoma que ha registrado en abril una caída interanual del precio en los anuncios de alquiler, con un -8,6 %.

En el conjunto de España, el precio en los anuncios de alquiler ha crecido un 5,2 % de media con respecto a abril de 2025, con Castilla-La Mancha a la cabeza (+11,6 %), seguida de la Comunidad de Madrid (9 %), Aragón (8,9 %), Asturias (8,3 %), Andalucía (8,2 %) y la Comunitat Valenciana (8,1 %).

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Este precio en abril fue de 22 euros el metro cuadrado en la capital catalana, de 18,6 euros el m2 en la provincia barcelonesa y de 17,1 euros el m2 en toda Cataluña, mientras que la media española se situó en los 15 euros.

Si bien Barcelona es la única capital con una caída del precio en los anuncios de alquiler residencial y de temporada con respecto a hace un año, si se compara con el trimestre anterior, también lidera el descenso, con un 8,3 % más bajo, seguida de las otras tres capitales de provincia catalanas, que también cierran a la baja.

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En Tarragona, el precio baja un 6,1 % en los últimos tres meses, en Lleida un 4,6 % y en Girona un 1,3 %.

Todo ello provoca que Cataluña registre una caída del 8,6 % en comparación con el trimestre anterior, la misma bajada que la variación interanual.

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Las otras capitales que también presentan reducciones del precio medio en los anuncios de alquiler en abril con respecto al trimestre anterior son Pamplona (-3,7 %), Ourense (-4,1 %), Soria (-3,1 %), Burgos (-2,9 %), Vitoria-Gasteiz (-2,1 %), A Coruña y Guadalajara (-0,9 %), Ávila (-0,3 %) y Jaén y Santa Cruz de Tenerife (-0,1 %).

La variación trimestral media en el conjunto de las capitales de España es del 0,4 % en positivo en abril.

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En marzo se cumplieron dos años de la entrada en vigor de la limitación del precio del alquiler residencial en las zonas de mercado residencial tensionado, que en Cataluña ya afectan a 271 municipios, incluido Barcelona.

El alquiler de temporada, en cambio, no dispone aún de regulación estatal, pero desde el mes de diciembre cuenta con una ley aprobada en el Parlament de Cataluña —que aplica el límite de precios que establece la ley estatal y exige acreditar la temporalidad—.

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También está prevista una regulación municipal, después que el Ayuntamiento de Barcelona aprobara a finales de marzo una modificación del Plan general metropolitano (PGM) que prioriza el uso habitual de la vivienda y supone el primer paso para hacer el plan especial que limite el alquiler de temporada y los pisos compartidos. EFE