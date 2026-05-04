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La guerra en Irán monopoliza el odio en redes: sube el antisemitismo y la islamofobia

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Madrid, 4 may (EFE).- La guerra en Irán acaparó gran parte de los mensajes de odio en redes sociales durante el mes de marzo con las poblaciones judías y musulmanas como principales objetivos de los ataques en ese contexto, según la monitorización que sigue el Gobierno de estas plataformas.

Los mensajes de estas características detectados bajaron de 37.477 a 32.941 en marzo y, de ellos, las plataformas de redes sociales retiraron el 62 %, según el 'Boletín mensual de monitorización del discurso de odio en redes sociales' del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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De los mensajes de odio detectados en el mes de marzo, casi la mitad -un 48 %- estaban vinculados al conflicto en Oriente Medio y los contenidos de carácter antisemita se avivaron con la intención de promover la violencia contra los judíos o negar el Holocausto.

Otro de los acontecimientos que propiciaron estos mensajes fue la aprobación del real decreto que refuerza la universalidad en el acceso a la asistencia sanitaria pública, a la que siguió la aparición de un gran número de discursos que vinculan la atención a migrantes con un perjuicio a la ciudadanía española.

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En el ámbito local, la apertura de una vivienda de acogida para menores extranjeros no acompañados en Mioño (Cantabria) generó tensiones y numerosos mensajes que incitaban a la violencia contra estos jóvenes.

La personas provenientes del norte de África fueron el principal grupo diana del discurso de odio, con un 51 % de los mensajes, aunque el porcentaje experimentó un descenso de 12 puntos con respecto al mes de febrero.

Por su parte, las personas musulmanas fueron objeto del 27 % de los ataques en redes, seguidas por las procedentes de Latinoamérica, con un 19 %; las afrodescendientes, con un 10 %; y la comunidad judía -que en el mes de febrero no aparecía en el informe-, con un 6 % del contenido analizado.

Con lo que respecta a la naturaleza del contenido, el 93 % de los mensajes presentaron lenguaje agresivo explícito basado en insultos, amenazas o descalificaciones directas.

Además, un 6 % emplea el sarcasmo y la ironía para transmitir estas narrativas discriminatorias y solo un 1 % de los mensajes son discriminatorios, pero no violentos.

Los contenidos que deshumanizan a las personas migrantes representaron un 39 % del total, 18 puntos menos que en febrero; aquellos que les presentan como una amenaza aumentaron 10 puntos hasta el 26 %; los que incitan a la expulsión fueron el 16% del total; mientras que aquellos que incitan a la violencia alcanzaron el 5% de los analizados.

Con lo que respecta al ámbito al que se vinculan estos ataques, un 18 % versaron sobre temas económicos; un 17 % vinculaba inmigración e inseguridad; el 9 % se centró en la religión; un 5 % en competiciones deportivas; y un 4 % sobre la llegada de embarcaciones.

La plataforma que más mensajes retiró fue TikTok, con un 88 % de los contenidos notificados; seguida de X, con un 81 %; Facebook, con un 70 %; Instagram, con un 63 %; y en último lugar YouTube, con tan solo un 12 %.

Este informe pone de manifiesto que la principal vía de notificación sobre estos mensajes son los verificadores confiables (trusted flaggers), que reportaron un 46 % del total. EFE

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