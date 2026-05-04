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Fijan una indemnización de 13,3 millones de euros por una negligencia en un parto

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Madrid, 4 may (EFE).- Una jueza de Madrid ha establecido en una sentencia que una mujer debe ser indemnizada con 13.300.000 euros por las lesiones neurológicas sufridas por su hijo tras una deficiente asistencia sanitaria durante el parto el 17 noviembre de 2019 en el hospital de Sagunto (Valencia).

El abogado de la demandante, Rafael Martín Bueno, destaca que es la mayor indemnización concedida en España por una negligencia médica.

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La resolución, dictada por la magistrada de la Plaza 103 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, condena a las compañías aseguradoras de la ginecóloga y la matrona que intervinieron en el parto a pagar una indemnización de 6.106.275 euros más los intereses desde la fecha de los hechos y las costas del procedimiento.

La jueza estima íntegramente la demanda y concluye que durante el parto se produjeron fallos en la vigilancia del bienestar fetal y en la interpretación de las señales de alarma, lo que impidió adoptar a tiempo las decisiones médicas necesarias.

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Como consecuencia, el menor padece una parálisis cerebral infantil grave con afectación cognitiva y de la comunicación comprensiva y expresiva que le obliga a depender de cuidados constantes durante toda su vida, al tener reconocido un 87 por ciento de discapacidad.

La resolución subraya que la indemnización debe responder a las necesidades reales del menor teniendo en cuenta la asistencia, tratamientos y apoyos que precisará toda su vida.

La demandante acudió a las 6:31 horas del 16 de noviembre de 2019 al servicio de Urgencias del hospital de Sagunto embarazada de 40 semanas de gestación y el niño nació a las 00:05 horas del día siguiente "en un lamentable estado de salud", por lo que fue llevado al Servicio de Neonatología intubado y luego trasladado al hospital Clínico, donde ingresó en la UCI con asfixia perinatal.

En un comunicado, Rafael Martín Bueno subraya que esta resolución "refuerza la importancia de garantizar una adecuada vigilancia del bienestar fetal durante el parto y de actuar con rapidez ante cualquier signo de deterioro".

Asimismo destaca que la sentencia pone el foco en la necesidad de asegurar que las víctimas de este tipo de situaciones cuenten con los recursos necesarios para afrontar las consecuencias derivadas de una discapacidad tan grave. EFE

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EFE

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