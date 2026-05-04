'Diminuta casa encantada', el nuevo libro de Laura Fernández para niños que leen mucho

Madrid, 4 may (EFE).- La escritora Laura Fernández se estrena en la literatura infantil con 'Diminuta casa encantada', un libro para niños que leen mucho: "El mercado infantil se basa en sagas porque es lo que funciona, la literatura para niños está domesticada y no piensa en los pequeños que se aburren con historias convencionales".

En una entrevista con EFE, Fernández (Terrassa, Barcelona, 1981), autora de novelas para adultos como 'La señora Potter no es exactamente Santa Claus' y 'Damas, caballeros y planetas', explica que 'Diminuta casa encantada' (Random House) conecta con 'La historia interminable' de Michael Ende y llena un hueco en el mercado de literatura infantil, que se basa en sagas porque "es lo seguro y lo que está funcionando".

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Reconoce la autora que cuando era niña le faltaba un libro que le permitiera viajar en el tiempo, así que 'Diminuta casa encantada' es la lectura que le daría a su yo de 8 años, a quien le diría: "Es el libro que tienes que leer, justo antes de 'La historia interminable'".

Fernández señala que igual que en el libro de Ende toma como referencia la idea de interactividad: "Que el 'niño Bill' (protagonista de 'Diminuta casa encantada') perciba, igual que el Bastián de Ende, que es el personaje de una historia que puede transformar".

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La autora explica que el tono de la escritura es similar al que emplea en sus novelas de adultos y se parece bastante al que utiliza Roald Dahl en 'Charlie y la fábrica de chocolate' "donde usa la malicia y el descrédito de la realidad y dice al niño que no se confíe".

'Diminuta casa encantada' no se limita a contar una historia de aventuras (con fantasmas, miniaturas, rarezas y hallazgos), "también reivindica dejar de obedecer por un rato y abrir puertas que no conduzcan a un cuarto gris".

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Afirma la escritora que este es un libro de autor: "No pienso hacer sagas, que es lo único que vemos cuando llegamos a librerías infantiles".

Fernández advierte del peligro de perder a lectores en la infancia por falta de dirección o de estímulo y si esto ocurre, "los pierdes para siempre".

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La escritora reconoce que al principio encontró problemas con la editorial que no confiaba en que los niños entraran al juego en un lectura que percibían como demasiado compleja.

No parece ser el caso, ya que el libro, ilustrado por Alfredo Cáceres y publicado en abril, ya ha sido incluido en algunos clubes de literatura infantil como el de la librería 'La pequeña Alberti', en Madrid, con muy buena acogida.

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Fernández insiste en que hoy "todo se da demasiado domesticado" y se cree que "los niños no son suficientemente inteligentes como para enfrentarse a un problema de forma".

Y es que su libro, dice, "tiene una construcción extraña; no empieza por el principio, rebobina y hace un montón de historias, adelante y atrás. Yo lucho contra la idea de que la lectura infantil tiene que ser simple".

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En definitiva, señala, el libro está escrito para niños que, como ella, enseguida se sintieron atraídos por lecturas complejas, como 'Carrie' de Stephen King, un libro censurado en escuelas de EE. UU. por su violencia gráfica y temas controvertidos y que leyó con la idea de que era "algo prohibido y apasionante". EFE

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