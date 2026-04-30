Los 'wildcard' dejarán de estar permitidos en MotoGP en 2027

Redacción Deportes, 30 abr (EFE).- Los pilotos invitados, también conocidos como 'wildcard', no podrán participar en los grandes premios de la categoría de MotoGP a partir de la próxima temporada, una medida adoptada por la Grand Prix Commission que se aplicará a todos los fabricantes, independientemente de su rango de concesiones, a partir de 2027.

Según un comunicado difundido este jueves por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y por MotoGP, la citada comisión, organismo regulador del Mundial de motociclismo, introduce nuevos cambios que se suman a los ya conocidos con la nueva normativa técnica que entrará en vigor el próximo curso.

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Entre los más destacados se encuentra la prohibición de que los pilotos probadores o invitados puedan disputar carreras en la categoría reina del motociclismo a partir de 2027, si bien la presencia de los 'wildcard' sí que continuará estando permitida en las categorías de Moto2 y Moto3.

En lo relativo a los grandes premios todavía por celebrar durante la presente temporada, la Grand Prix Commission especifica que las participaciones mediante 'wildcard' en la categoría MotoGP en 2026 "no podrán utilizar motocicletas de especificación 2027 de 850 cc, independientemente del rango de concesiones del fabricante".

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Esto significa que los equipos y sus pilotos probadores no podrán utilizar las carreras que todavía quedan por disputarse para utilizar y desarrollar los prototipos del próximo curso, en el que las motos, entre otros ajustes que precisa el nuevo reglamento, pasarán de 1000 cc a ser de 850 cc.

Además, otra de las novedades que entrará en vigor de inmediato es la ampliación de tres a cinco minutos del tiempo de cuenta atrás desde que se retrasa el procedimiento de salida de una carrera hasta su reanudación con la vuelta de calentamiento, así como la introducción de los monitores de frecuencia cardíaca en las categorías Moto2 y Moto3 como sensor opcional.

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Asimismo, el actual sistema de monitorización de la presión de los neumáticos se mantendrá de cara a la temporada 2027. EFE