Espana agencias

Los 'wildcard' dejarán de estar permitidos en MotoGP en 2027

Guardar

Redacción Deportes, 30 abr (EFE).- Los pilotos invitados, también conocidos como 'wildcard', no podrán participar en los grandes premios de la categoría de MotoGP a partir de la próxima temporada, una medida adoptada por la Grand Prix Commission que se aplicará a todos los fabricantes, independientemente de su rango de concesiones, a partir de 2027.

Según un comunicado difundido este jueves por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y por MotoGP, la citada comisión, organismo regulador del Mundial de motociclismo, introduce nuevos cambios que se suman a los ya conocidos con la nueva normativa técnica que entrará en vigor el próximo curso.

PUBLICIDAD

Entre los más destacados se encuentra la prohibición de que los pilotos probadores o invitados puedan disputar carreras en la categoría reina del motociclismo a partir de 2027, si bien la presencia de los 'wildcard' sí que continuará estando permitida en las categorías de Moto2 y Moto3.

En lo relativo a los grandes premios todavía por celebrar durante la presente temporada, la Grand Prix Commission especifica que las participaciones mediante 'wildcard' en la categoría MotoGP en 2026 "no podrán utilizar motocicletas de especificación 2027 de 850 cc, independientemente del rango de concesiones del fabricante".

PUBLICIDAD

Esto significa que los equipos y sus pilotos probadores no podrán utilizar las carreras que todavía quedan por disputarse para utilizar y desarrollar los prototipos del próximo curso, en el que las motos, entre otros ajustes que precisa el nuevo reglamento, pasarán de 1000 cc a ser de 850 cc.

Además, otra de las novedades que entrará en vigor de inmediato es la ampliación de tres a cinco minutos del tiempo de cuenta atrás desde que se retrasa el procedimiento de salida de una carrera hasta su reanudación con la vuelta de calentamiento, así como la introducción de los monitores de frecuencia cardíaca en las categorías Moto2 y Moto3 como sensor opcional.

Asimismo, el actual sistema de monitorización de la presión de los neumáticos se mantendrá de cara a la temporada 2027. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una investigadora señala que a Caparrós lo mató un confidente de la Policía y no un agente

Infobae

Idiakez afirma que al Cádiz "no le falta actitud", a pesar de su complicada situación

Infobae

Koldo García admite que las 'chistorras' eran billetes de 500 de PSOE y guardias civiles

Infobae

Describen los microvasos sanguíneos responsables de la respuesta inmunitaria del cerebro

Infobae

La Legión conmemora el 2 de mayo en Viator (Almería) con un homenaje y una distinción de Ucrania

La Legión conmemora el 2 de mayo en Viator (Almería) con un homenaje y una distinción de Ucrania
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo