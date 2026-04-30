Uribes: "Cada euro invertido en deporte se convierte en retorno económico y social"

Madrid, 30 abr (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, dijo este jueves en el acto de presentación del Sports Summit Madrid 2026 que "cada euro que se invierte en el deporte se convierte en un retorno económico y social".

El Sports Summit Madrid, una iniciativa impulsada por MadCup, dio comienzo este jueves con en el acto de presentación de la segunda edición que se celebrará el 17 y 18 de junio en IFEMA y que reunió a la industria del deporte, representantes institucionales, directivos del ámbito deportivo y expertos del deporte en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

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Durante su intervención, Rodríguez Uribes destacó el peso que tiene el deporte en la economía española; con 270.000 puestos de trabajos directos que genera el sector deportivo y con más de 43.000 empresas dedicadas a las actividades deportivas.

"Cada euro invertido en deporte se multiplica en términos de retorno económico y social", señaló el presidente del CSD.

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También destacó la dimensión internacional de las noticias deportivas y el impacto positivo que tienen en el prestigio y la reputación del deporte español.

Para Uribes, el Sports Summit Madrid "es un espacio de utilidad para conectar a los agentes, profesionales, empresas e instituciones que contribuyen al crecimiento de la sociedad".

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Como en la edición pasada, el Consejo Superior de Deportes contará con un puesto propio dentro de estas jornadas, donde participará en varias mesas redondas.

"Podremos seguir cooperando y avanzando en ámbitos como la igualdad, la sostenibilidad, la digitalización y la competitividad en el deporte, claves en la agenda del Gobierno de España en materia deportiva”, concluyó Uribes. EFE.

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