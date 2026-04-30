Juzgan en Vigo a una red que movía droga que llegaba a puertos españoles desde Sudamérica

Vigo (Pontevedra), 30 abr (EFE).- Cuatro personas se sentarán en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el viernes de la próxima semana acusadas de formar parte de una red que movía droga que llegaba a puertos españoles en contenedores procedentes de Sudamérica.

Según el escrito de acusación, no se ha podido localizar al considerado cabecilla del grupo, un malagueño que, presuntamente, coordinaba y dirigía la actividad desde la red social Telegram y que se encuentra en paradero desconocido.

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De los otros cuatro miembros de la banda, tres son también de Málaga -uno con antecedentes penales por tráfico de drogas- y el otro, de Gijón.

El fiscal sostiene que las indagaciones policiales que se desarrollaron entre julio de 2022 y abril de 2023 permitieron contrastar que los acusados, coordinados y dirigidos por la persona que está en paradero desconocido, integraban una actividad estructurada y sostenida para mantener modos estables de introducción en España de cargamentos de cocaína.

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La droga procedía de América del Sur y entraba en España en contenedores de tránsito comercial a través, entre otros, del puerto de Vigo.

El método consistía en introducir en destino palés de bananas que sustituyesen a los cargados en origen con cocaína, sin conocimiento de la empresa remitente de las bananas y la transportista.

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El 4 de marzo de 2023, el líder confirmó a través de Telegram la carga de un contenedor con 1.300 kilos de cocaína que fue incautado en Colombia y que tenía como destino Vigo.

En abril, lo intentaron de nuevo con un contenedor que procedía del puerto de Moín, en Costa Rica, con llegada prevista el 21 de abril a Algeciras y transbordo a otro barco con destino a Vigo.

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El 26 de abril, el camionero cargó los dos palés, especificando que debían ser colocados en la zona más alejada de la puerta para salvaguardarlos de una eventual inspección, y comenzó el traslado por carretera con otros tres acusados, pero en Vigo las fuerzas y cuerpos de seguridad los detuvieron.

Fueron intervenidos 651,6 kilogramos de cocaína -650 tabletas con un logo de herradura con un perfil de cabeza de caballo- con una pureza del 81,16 %, y un valor en el mercado ilícito de 25.513.102,58 euros.

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A los cuatro que se sentarán en el banquillo se les acusa de sendos delitos contra la salud pública en relación con sustancias de las que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia cometido por una organización criminal de narcotráfico, por lo que les piden 12 años de prisión y multa de 100 millones de euros. EFE