Espana agencias

Un estadounidense de 78 años, el nadador más longevo en cruzar el Estrecho

Guardar

Ceuta, 30 abr (EFE).- Un nadador estadounidense de 78 años se convirtió este jueves en el nadador de más edad en completar el reto del cruce a nado del estrecho de Gibraltar, tras haber realizado en equipo la travesía junto a dos deportistas rusos y otro francés.

Según informó a EFE la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), que homologa oficialmente los registros, la hazaña ha sido protagonizada por el estadounidense Howard Michael Cooper.

PUBLICIDAD

El septuagenario estadounidense, que ha efectuado el cruce en la modalidad con neopreno, ha invertido 4 horas y 58 minutos en recorrer los 15,3 kilómetros de distancia que hay desde Tarifa (Cádiz) hasta Punta Cires (Marruecos).

El veterano nadador ha formado parte del grupo del equipo "Neda el Mon" y ha completado la travesía junto a los nadadores rusos Konstantin Gluskov, de 37 años, y Mikhail Voloshko, de 47, y al francés Eric Michael Joél, de 55 años, quienes invirtieron un minuto menos en el recorrido.

PUBLICIDAD

La temperatura media del agua este jueves en el Estrecho ha sido de 16,6 grados centígrados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Koldo García rebate a Aldama y asevera: "El PSOE no coge dinero de nadie"

Infobae

Pitos contra las promotoras de la moción en el pleno de Lugo, que tuvo que ser desalojado

Infobae

Los titulares de la duodécima jornada del juicio a Ábalos, Koldo García y Aldama

Infobae

Blockx: "La generación de Jódar, Fonseca y yo intentaremos competir con Sinner y Alcaraz"

Infobae

Galicia activa protocolo ante la sospecha de muerte por meningitis de una niña de 11 años

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

Koldo García admite que se refería a billetes de 500 euros cuando hablaba de ‘chistorras’: “‘Soles’ y ‘lechugas’ no sé lo que significan”

La fiscal general del Estado cesa a la jefa de Madrid que acusó a García Ortiz de haber filtrado el correo del novio de Ayuso

Muere un hombre arrollado por un tren en Avilés (Asturias) al cruzar por una zona no autorizada

Las matrículas rosas llegan a España a partir de este año: qué vehículos las llevan y para qué sirven

Koldo García dibuja a Jessica Rodríguez como una “señorita” que presionaba a Ábalos bajo la amenaza de hacer pública su vida privada

ECONOMÍA

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

Cataluña abre 529 expedientes a propietarios de viviendas por superar el tope al alquiler en zonas tensionadas

España planta cara a Bruselas y defiende las pensiones públicas frente al ahorro privado para la jubilación

El BCE se guarda una bala en la recámara: mantiene los tipos de interés en el 2% y retrasa la subida a su reunión de junio

El precio de la gasolina y el diésel cae a mínimos desde el inicio de la guerra a las puertas del puente de mayo

El encarecimiento de la energía empuja hasta el 3% la inflación en la eurozona en abril

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo