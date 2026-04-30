Un estadounidense de 78 años, el nadador más longevo en cruzar el Estrecho

Ceuta, 30 abr (EFE).- Un nadador estadounidense de 78 años se convirtió este jueves en el nadador de más edad en completar el reto del cruce a nado del estrecho de Gibraltar, tras haber realizado en equipo la travesía junto a dos deportistas rusos y otro francés.

Según informó a EFE la Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar (ACNEG), que homologa oficialmente los registros, la hazaña ha sido protagonizada por el estadounidense Howard Michael Cooper.

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El septuagenario estadounidense, que ha efectuado el cruce en la modalidad con neopreno, ha invertido 4 horas y 58 minutos en recorrer los 15,3 kilómetros de distancia que hay desde Tarifa (Cádiz) hasta Punta Cires (Marruecos).

El veterano nadador ha formado parte del grupo del equipo "Neda el Mon" y ha completado la travesía junto a los nadadores rusos Konstantin Gluskov, de 37 años, y Mikhail Voloshko, de 47, y al francés Eric Michael Joél, de 55 años, quienes invirtieron un minuto menos en el recorrido.

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La temperatura media del agua este jueves en el Estrecho ha sido de 16,6 grados centígrados. EFE