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El Ayuntamiento de Barcelona condena la interceptación de la Flotilla

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Barcelona, 30 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha hecho una declaración institucional de condena de "la acción del Gobierno de Israel" por la interceptación de barcos de la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla por parte del ejército de Israel la madrugada de este jueves 30 de abril en aguas internacionales.

Los grupos municipales de Junts per Barcelona, ​​PSC, BComú y ERC han consensuado y aprobado por mayoría absoluta (35 de 41 concejales) esta declaración institucional.

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El texto, prácticamente idéntico a las mociones que por el mismo motivo que han acordado el Parlament de Catalunya y la Diputación de Barcelona, señala que la misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla que se dirige hacia Gaza ha sido interceptada "cuando se encontraba en aguas internacionales cercanas a Grecia".

También que, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, han sido capturadas "al menos 175 personas, varias de ellas catalanas, de forma ilegal en aguas internacionales sin ningún tipo de justificación".

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Por ello, "el Ayuntamiento de Barcelona condena la acción del gobierno de Israel y solicita al Govern de Cataluña, al Gobierno del Estado y a la Unión Europea que tome todas las medidas necesarias para garantizar la puesta en libertad de las personas detenidas, así como para proteger a las personas y embarcaciones de la misión humanitaria Global Sumud Flotilla que no han sido interceptadas y capturadas". EFE

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