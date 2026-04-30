El ala-pívot de 16 años Boumtje-Boumtje, otra perla del Barça rumbo a Estados Unidos

Barcelona, 30 abr (EFE).- El ala-pívot del Barça Joaquim Boumtje-Boumtje, de 16 años, ha anunciado este jueves que jugará la próxima temporada en los Duke Blue Devils de la NCAA, la liga universitaria estadounidense.

"¡Me siento bendecido y emocionado de anunciar mi compromiso con los Duke Blue Devils para la próxima temporada! ¡Gracias a mi familia, mis entrenadores y mis compañeros de equipo que me han apoyado durante todo este camino!", ha escrito el jugador en su perfil personal de Instagram.

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Boumtje-Boumtje, de 2,11 metros, no ha llegado a debutar con el primer equipo azulgrana, y esta temporada ha promediado 15,8 puntos, con 33,3% de acierto en triples, y 6,2 rebotes en 23 minutos por partido en la Liga U, competición sub22 gestionada por la ACB y la Federación Española de Baloncesto.

El ala-pívot es el tercer jugador vinculado al Barça que pondrá rumbo a Estados Unidos la temporada que viene, tras confirmarse las salidas del pívot Sayon Keita a la Universidad de Carolina del Norte y del ala-pívot Arturas Butajevas, cedido este curso al Unicaja de Málaga, a la Universidad de Florida.

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En los dos años anteriores, Kasparas Jakucionis, Dame Sarr, Mahieu Grujicic y Raúl Villar recalaron en la NCAA desde la cantera del Barça. EFE