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Los discos de la semana: Zara Larsson va a por el verano

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Madrid, 30 abr (EFE).- Con constancia y coherencia, ganándose al público tanto en sus actuaciones como en sus entrevistas, la sueca Zara Larsson va camino de protagonizar un verano pletórico o, al menos, una semana de novedades discográficas que también cuenta con nuevos álbumes de The Black Keys, Melanie C y Kacey Musgraves.

Aunque su más reciente disco, 'Midnight Sun', se publicó en septiembre sin demasiado jaleo mediático, esa celebración de los días estivales suecos en los que no se pone el sol se ha hecho cada vez más relevante, como su reciente colaboración con PinkPantheress. Para exprimir el fenómeno, llega una revisión del álbum con remezclas y duetos juntos a otras estrellas como Shakira, Robyn o Kehlani.

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Con colaboraciones estelares a cargo de Willie Nelson y Miranda Lambert, la estadounidense abarca en su sexto disco de estudio desde su amor por los clásicos de los salones de baile de Texas a otros géneros colindantes como la música norteña mexicana o el zydeco, que era típica de los afroamericanos francoparlantes de Luisiana,

El dúo de 'blues rock' originario de Akron (EE.UU.) está en racha creativa. En su sexto disco en los últimos siete años, el decimocuarto de su carrera, consiguen en sus propias palabras su álbum "más natural" desde su debut en 2002 siguiendo un espíritu similar, con todos los músicos en la misma sala y "pocas sobregrabaciones".

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Nueve discos lleva ya en solitario la ex Spice Girl deportista, que a sus 51 años, pero en un estado de forma artística y física envidiable, vuelve a "sudar" como nunca. Así se titula el corte que también da título a este dinámico trabajo, una oda a la primigenia cultura de club y al baile como forma de liberación.

Tres años después del previo 'Escalona nunca se había grabado así' y cansado de los tiempos de ediciones y retoques digitales, el colombiano grabó este álbum a la antigua, en vivo con toda su banda La Provincia en el estudio, e invitó a amigos y colaboradores como el dominicano Juan Luis Guerra y los españoles Niña Pastori y Josemi Carmona.

Ante su nueva gira y con motivo de los 35 años que cumple de carrera, el gallego lanza este EP (o mini LP) de siete cortes con reinterpretaciones de algunas de las canciones más significativas de su carrera, como la que le da nombre, 'Turnedo' o un 'Te echaré de menos' grabado junto a Sole Giménez, además de maquetas originales.

Segundo disco oficial (cuarto si se suman todos los formatos) de estos artistas malagueños con base en Madrid que exploran el "nuevo pop" nacional bien acompañados por el bajista de Gorillaz, Lana del Rey y Emeli Sandé o por el percusionista de Jungle y Jamiroquai, entre otros.

Diez años después de empezar a labrarse su carrera gracias a hacer versiones y actuaciones en chiringuitos de su tierra, esta banda de Barbate (Cádiz) lanza su primer álbum, integrado por nueve canciones en las que abraza esos orígenes y el movimiento del mar (de ahí el título), con un pop lleno de acento y orgullo, con toques latinos y arreglos que buscan un sonido moderno.

Aunque no tan mediática como su faceta de actriz en ficciones como 'Stranger Things', la además hija de Ethan Hawke y Uma Thurman lleva ya cuatro discos editados con este, que tiene como protagonista al personaje del título, un ser "inadaptado y mágico" a vueltas con el proceso creativo y su pureza.

Esta banda de rock californiana con cientos de millones de reproducciones entrega once nuevas canciones en torno a la empatía y grabadas en los estudios Henson de Hollywood con producción de Brendan O'Brien (colaborador en el pasado de AC/DC o Pearl Jam, por poner algunos ejemplos).

En un momento tan convulso como el actual en la política estadounidense, la veterana cantautora y multiinstrumentista dedica su decimoctavo álbum de estudio a hablar sobre la lucha de las libertades democráticas frente a la tiranía. EFE

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