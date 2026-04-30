Díaz apela a la responsabilidad de los grupos para aprobar la ley de riesgos laborales

Madrid, 30 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha apelado este jueves a la responsabilidad de "la derecha" para poder sacar adelante la ley de riesgos laborales en el trámite parlamentario.

"Esta norma es clave en un país en el que en 2025 han fallecido 700 personas en sus puestos de trabajo", ha subrayado Díaz en declaraciones en RNE.

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El Consejo de Ministros dio el martes luz verde al anteproyecto de ley que reforma la prevención de riesgos laborales, un texto pactado solo con los sindicatos tras más de dos años de negociaciones.

Díaz ha querido agradecer también el trabajo de la patronal CEOE en esas negociaciones y ha apelado a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma.

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"Vamos a ver qué hace la derecha en este país ¿Va también a dificultar o a colocarse en contra de una norma que es hija del diálogo social y que tiene que ver con la vida de la gente?", se ha cuestionado Díaz, que ha evitado valorar las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que esta semana ha afirmado que trabaja con "reales órdenes", como "en la época de Franco".

La vicepresidenta ha señalado que la reforma del registro horario "está a nada" de ser una realidad y ha animado a los trabajadores a salir a la calle este Primero de Mayo a hacer "una defensa del trabajo digno" y a reivindicar "el derecho a la vivienda". EFE

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