Díaz cree que el decreto de vivienda fue un éxito y que la medida está ganada en la calle

Madrid, 30 abr (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que, pese a su derogación, el decreto para prorrogar los alquileres ha sido un éxito porque se han acogido a él miles de personas y considera que la medida está ganada en la calle y anima a la gente a organizarse.

En una entrevista este jueves en RNE, Díaz cree que este decreto no ha sido un fracaso, sino al revés, ya que durante 30 días "miles y miles" de personas se han podido acoger a él topando sus contratos. Por tanto, entiende que esta medida ha sido un éxito aunque haya recaído.

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"Nosotros no nos vamos a rendir", subraya Díaz, que insiste en que esta medida está ganada en la calle y es importante que la gente se organice para defender sus derechos. De hecho, ya hay prevista una manifestación a finales de mayo en Madrid convocada por los Sindicatos de Inquilinas.

"Cuando hay fuerza social, esto llega al Congreso y se gana", agrega la ministra, que valora que se haya abierto un debate intenso dentro del Gobierno sobre si hacer esta medida o no, aunque se muestra sorprendida de las reticencias que generó pese a que esta medida ya se había prorrogado 8 veces.

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Asimismo, afirma que esta norma es defensiva y de sentido común y que van a seguir trabajando, negociando y ganando derechos. Así, ha apuntado que están estudiando todas las medidas de carácter político y jurídico para sacar adelante una que sirva para proteger a la gente porque el principal problema de España hoy es la vivienda.

Además, advierte del grave problema que tiene España con una oposición que se coloca fuera de la identidad de sus votantes. "Luego nos extrañamos de que exista desafección ciudadana en nuestro país o crezca la extrema derecha", afirma.

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Le gustaría que las derechas tengan un poco de responsabilidad de país, "que no la tienen".

"Es esto es como clamar al cielo. Es decir, tenemos un problema que es que la derecha española está secuestrada por Vox, por Trump y por los delirios de la época", ha apuntado.

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Yolanda Díaz ha insistido en que van a trabajar con la parte socialista del Gobierno, que son dos formaciones diferentes que parece que comparten el diagnóstico sobre la problemática de la vivienda pero que no comparten tanto las soluciones que hay que aplicar. Entiende que en el plazo inmediato hay que actuar sobre el precio. EFE