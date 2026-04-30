El PSOE critica que se dé credibilidad a Aldama por "mentir" y "ensuciar a todo el mundo"

Madrid, 30 abr (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha criticado este jueves que se dé credibilidad a un "presunto delincuente" como el comisionista Víctor de Aldama, al que ha acusado de mentir y de "ensuciar a todo el mundo".

López ha hecho estas afirmaciones en los pasillos del Congreso, tras la declaración de este miércoles de Aldama en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de este Koldo García, durante la que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el "escalafón 1" de la "banda organizada" a la que ha asumido pertenecer.

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Según López, Aldama está mintiendo como estrategia de su propia defensa, no presenta "ni una sola prueba" y está "ensuciando a todo el mundo: al PSOE, al Gobierno, a Pedro Sánchez,...", mientras él "lleva años en libertad" y sigue haciendo sus "negocios oscuros".

"¿Por qué le damos pábulo a este personaje?", ha preguntado el portavoz socialista, para quien no puede ser que un "presunto delincuente", como Aldama, "diga lo que le dé la gana".

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A preguntas de los periodistas, López ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre que si tras la declaración Aldama ante el Supremo, Sánchez no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".

"¿Y entonces qué decimos? ¿Como él, que se fue de vacaciones con un narcotraficante y digo yo: Feijóo es un narcotraficante?", ha contestado en alusión a la fotografía tomada en 1995 en la que aparecía el líder del PP con el narcotraficante gallego Marcial Dorado en un yate.

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Fuentes del PSOE han denunciado este jueves la "ignorancia" y "mal fe" del líder del PP, ya que, según han explicado, el PSOE ya solicitó en 2024 amparo al Supremo para actuar frente a las "injurias" de Aldama, a lo que el alto tribunal dijo que en ese momento no procedía y había que esperar al final del procedimiento.

Según los socialistas, Feijóo está acostumbrado a dar credibilidad a personas con problemas con la justicia: "Lo vemos con Aldama, pero también lo vimos con su amigo Marcial Dorado. De aquellos viajes en barca, este chapoteo en la política del barro", dicen.

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Sobre las presiones que el inspector jefe de la UDEF Manuel Morocho, que lideró la investigación del caso Gürtel, dijo haber recibido este jueves en su declaración como testigo en el caso Kitchen, el portavoz del PSOE ha señalado que este juicio está dejando de manifiesto "todo un entramado" en el PP para "intentar tapar su corrupción".

"Es evidente que la hubo, que es un partido financiado en B, no solo para tapar su corrupción, sino para atacar al adversario político", ha afirmado López, que ha subrayado que "no hay mayor perversión democrática que utilizar los aparatos del estado para eso".

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En la misma línea se ha pronunciado el portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, para quien la declaración de Aldama "no tiene ninguna credibilidad", porque "no hay ningún elemento que la sustente".

Ha contrastado el juicio a Ábalos con el del caso Kitchen, al considerar que no tiene sentido que dirigentes del PP, como Mariano Rajoy o María Dolores de Cospendal, sean "eximidos".

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"Hay una impunidad estructural y una impunidad que siempre afecta a la derecha de este país", ha dicho. EFE

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