Cuatro detenidos e incautados 4.000 kilos de hachís en la costa de Huelva

Huelva, 30 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que transportaban más de 4.000 kilos de hachís en una narcolancha a 42 millas de Punta Umbría (Huelva).

La actuación se produjo, cuando los agentes que realizaban un servicio de prevención del tráfico de drogas, detectaron una embarcación sin sistemas de navegación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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Una vez cerca de la misma, observaron que se trataba de una embarcación semirrígida de cuatro motores de las utilizadas para el tráfico de sustancias estupefacientes, cargada con fardos de arpillera.

Los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia policial emprendieron la huida, haciendo caso omiso a las señales de los agentes.

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Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación llevaron a cabo maniobras evasivas, poniendo en peligro la integridad física de ellos y de los agentes.

Asimismo, arrojaron algunos fardos al agua, así como garrafas con combustible.

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Una vez abordada la embarcación, la Guardia Civil detuvo a sus cuatro tripulantes y se incautaron de 100 fardos que contenían hachís con un peso de 4.000 kilos.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión. EFE

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(foto) (vídeo)

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