Espana agencias

Cuatro detenidos e incautados 4.000 kilos de hachís en la costa de Huelva

Guardar

Huelva, 30 abr (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas que transportaban más de 4.000 kilos de hachís en una narcolancha a 42 millas de Punta Umbría (Huelva).

La actuación se produjo, cuando los agentes que realizaban un servicio de prevención del tráfico de drogas, detectaron una embarcación sin sistemas de navegación, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

PUBLICIDAD

Una vez cerca de la misma, observaron que se trataba de una embarcación semirrígida de cuatro motores de las utilizadas para el tráfico de sustancias estupefacientes, cargada con fardos de arpillera.

Los ocupantes de la embarcación, al detectar la presencia policial emprendieron la huida, haciendo caso omiso a las señales de los agentes.

PUBLICIDAD

Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación llevaron a cabo maniobras evasivas, poniendo en peligro la integridad física de ellos y de los agentes.

Asimismo, arrojaron algunos fardos al agua, así como garrafas con combustible.

Una vez abordada la embarcación, la Guardia Civil detuvo a sus cuatro tripulantes y se incautaron de 100 fardos que contenían hachís con un peso de 4.000 kilos.

Los detenidos han sido puestos a disposición judicial del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión. EFE

lra/fs/bal

(foto) (vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

FundéuRAE: “jazz”, escritura adecuada

Infobae

Ordenan reabrir la investigación del incendio intencionado en la mezquita de Piera (Barcelona)

Ordenan reabrir la investigación del incendio intencionado en la mezquita de Piera (Barcelona)

Maíllo asegura que volverán a presentar la prórroga de los alquileres: "El sentido común va a hacer que salga"

Maíllo asegura que volverán a presentar la prórroga de los alquileres: "El sentido común va a hacer que salga"

La Justicia rechaza una macrocausa sobre los casos de muertes en residencias durante la pandemia

La Justicia rechaza una macrocausa sobre los casos de muertes en residencias durante la pandemia

Ruto regala a Sawe un automóvil y 53.000 euros por su récord en el maratón de Londres

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”