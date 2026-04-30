Seis investigados por estafar 358.000 euros a un hombre con inversiones en criptomonedas

Palencia, 30 abr (EFE).- La Guardia Civil investiga a seis personas, miembros de un entramado criminal con ramificaciones en Italia, por estafar 358.000 euros a un vecino de Palencia con falsas inversiones en criptomonedas, realizadas tras tomar el control de sus dispositivos para hacerse con su dinero.

Los presuntos ciberdelincuentes son cinco hombres y una mujer, investigados dentro de la Operación Ghostledger, como presuntos autores de los delitos de estafa continuada y blanqueo de capitales, según ha informado este jueves la comandancia de la Guardia Civil de Palencia.

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Además, se ha identificado a otros cuatro individuos residentes en Italia como partícipes de los delitos investigados.

El entramado criminal, con ramificaciones internacionales, logró defraudar más de 358.000 euros a una única víctima mediante la simulación de falsas inversiones financieras en criptomonedas.

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La operación se inició en abril de 2025, tras la denuncia de un ciudadano que había sido víctima de un sofisticado fraude en criptoactivos.

El engaño comenzó cuando la víctima realizó una inversión inicial de 250 euros en una falsa plataforma de trading que operaba al margen de la ley y sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

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Una vez ganada su confianza, los falsos intermediarios financieros utilizaron técnicas de ingeniería social para convencerle de que instalara en su ordenador y dispositivo móvil un programa de control remoto, bajo el pretexto de brindarle soporte técnico en sus inversiones.

Esta maniobra permitió a los ciberdelincuentes tomar el control total de los dispositivos de la víctima, y transferir el dinero de sus cuentas a distintas plataformas de intercambio de criptomonedas.

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Tras una compleja investigación, los guardias civiles que llevaban la investigación han logrado determinar la identidad de las diez personas que estaban detrás de este ilícito, procediendo a la investigación de seis de ellas al ser residentes en territorio nacional.

Antes de realizar inversiones a través de internet, la Guardia Civil recomienda verificar siempre que el bróker o la plataforma de inversión, esté debidamente registrada y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España.

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Asimismo se recomienda desconfiar de inversiones que prometan altas rentabilidades sin riesgo en periodos cortos de tiempo y no instalar aplicaciones de control remoto en los dispositivos a petición de supuestos asesores financieros, ya que les dará acceso total a su información personal y bancaria.

En caso de ser víctima de este tipo de delito se puede presentar denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil https://guardiacivil.sede.gob.es/, o en cualquier cuartel. EFE

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