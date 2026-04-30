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Carmen Lomana explica por qué terminó su amistad con Bertín Osborne: “No me puede ni ver, no quiere tener nada que ver conmigo”

La socialité se ha sincerado y ha contado el motivo por el que no mantiene contacto con el que fuera presentador de ‘Mi casa es la tuya’, con quien mantenía un estrecho vínculo

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Carmen Lomana, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)
Carmen Lomana, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)

La Feria de Abril de Sevilla suele ser escenario de encuentros, volantes y alegría, pero este año se ha convertido en el campo de batalla definitivo entre dos de los rostros más conocidos de la crónica social española. Carmen Lomana y Bertín Osborne han pasado de la cordialidad al más absoluto desprecio. El último episodio de esta trama ha saltado a los medios cuando la empresaria ha denunciado públicamente haber sido apartada de una de las reuniones más exclusivas del Real.

Según relató la propia Lomana en el programa Fin de Semana de la cadena COPE, se siente vetada de la caseta de El Turronero, el influyente empresario José Luis López, quien mantiene una amistad íntima con el presentador de Mi casa es la tuya. Ahora, la socialité no tiene dudas: su ausencia en los eventos del Turronero tiene nombre y apellido. “Como no me puede ni ver, seguro que le ha dicho que no me invite”, sentenció con rotundidad en el programa Y ahora Sonsoles, dejando claro que la mano del cantante es alargada en los círculos que ambos frecuentan.

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Bertín Osborne, en imagen de archivo (Europa Press)
Bertín Osborne, en imagen de archivo (Europa Press)

Para entender cómo dos personas que se tenían un gran cariño han llegado a este punto de no retorno, hay que remontarse al nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. En aquel momento, Bertín Osborne protagonizó una de las portadas más polémicas de la década al desmarcarse de su responsabilidad parental con una frase que dio la vuelta a España: “He decidido que ya no quiero ser padre”.

“No me pareció bien que hablase así de un hijo”

Estas palabras fueron el detonante para que la empresaria, siempre fiel a su estilo directo y sin filtros, diera su opinión en televisión. Unas declaraciones que Bertín no estuvo dispuesto a perdonar, tal y como ha dejado saber la de León en su paso por el espacio presentado por Sonsoles Ónega, donde volvió a poner esta realidad sobre la mesa. “No me gustaron sus declaraciones, dije que tenía que haberlo tratado con más sensibilidad y a él no le sentó bien”, ha explicado Carmen Lomana en el espacio de Atresmedia. Para ella, el trato que el artista dio al asunto de su paternidad no fue el adecuado. “No me había parecido bien que hablase así de un hijo que yo estaba segura de que era suyo”.

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Gabriela Guillén en una imagen de archivo (Europa Press)
Gabriela Guillén en una imagen de archivo (Europa Press)

El distanciamiento no se quedó solo en el plató. Su primer rifirrafe en la vida real ocurrió en un evento familiar que debería haber sido motivo de celebración. “Nos vimos en la comunión de la nieta del Turronero y me dijo que no quería tener nada que ver conmigo”, ha confesado Lomana en el formato de Antena 3.

Aquel encuentro fue la confirmación de que Bertín había puesto una cruz definitiva sobre la socialité. A pesar de que ella intentó mantener las formas, el cantante fue tajante. “Yo le quiero mucho, pero es muy soberbio. No pensé que se había enfadado conmigo. Le fui a saludar en una fiesta y me largó”, ha señalado Carmen con amargura. El desplante fue seguido de un bloqueo en el teléfono móvil, un gesto que terminó de dinamitar cualquier puente de diálogo.

De “amigo” a “impresentable”

La tensión ha ido escalando hasta llegar al insulto y a las revelaciones más personales. Carmen Lomana, dolida por el trato recibido y por lo que considera una actitud arrogante de Osborne, no ha dudado en referirse a él como “impresentable”. Incluso, llegó a comentar con ironía el episodio de la supuesta vasectomía del artista: “Gracias a Dios no puedes seguir teniendo niños, pero haciendo el amor sí”.

Esta guerra de declaraciones ha llevado a Lomana a definir públicamente a Bertín como “su peor enemigo”. La empresaria sostiene que, aunque ella solo quiso ser justa y defender lo que consideraba correcto respecto al hijo de Gabriela Guillén, Bertín ha reaccionado de forma desproporcionada, utilizando su influencia para desplazarla de eventos sociales. A pesar del malestar con el cantante, Carmen ha querido dejar a salvo su relación con el anfitrión de la caseta de la discordia: “Mando un saludo muy cariñoso al Turronero porque es un hombre excepcional”.

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