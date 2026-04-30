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La AEAT recuerda que nunca pide información confidencial por correo electrónico o SMS

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Madrid, 30 abr (EFE).- La Agencia Tributaria ha lanzado un aviso en el que recuerda que nunca solicita información confidencial, económica o personal, como números de cuenta, a través de correo electrónico o mensajes SMS.

"Los ciberdelincuentes pueden intentar engañarte suplantando a la Agencia Tributaria por medio de correos electrónicos (phishing) o SMS (smishing) fraudulentos", advierte en el aviso, publicado en su página web con motivo de la campaña de la renta.

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Para prevenir este tipo de fraudes, recuerda a los contribuyentes que la Agencia nunca solicita información confidencial por correo electrónico o SMS, no realiza devoluciones a tarjetas ni mediante Bizum ni cobra por los servicios que presta.

En caso de recibir un correo o SMS supuestamente enviado por la Agencia Tributaria, se recomienda no descargar documentos o ficheros ni pinchar en enlaces, sino borrarlo e informar. EFE

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