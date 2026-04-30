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Ordenan reabrir la investigación del incendio de la mezquita de Piera (Barcelona)

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Barcelona, 30 abr (EFE).- La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la investigación del incendio de la mezquita de Piera (Barcelona) en julio de 2025, que había sido sobreseída de manera provisional ante la "inexistencia de indicios racionales de criminalidad imputables a personas determinadas", y ha pedido a los Mossos nuevas diligencias para identificar a los posibles autores.

Contra el archivo provisional del caso al no haberse determinado la posible autoría del incendio, la comunidad islámica de Piera, representada por el abogado Benet Salellas, presentó un recurso de apelación que la Audiencia de Barcelona ha estimado ahora parcialmente, ordenando al juzgado de Igualada que reabra la investigación.

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La sección séptima de la Audiencia de Barcelona, en un auto, pide a los Mossos d'Esquadra que concrete en un informe si la localización de terminales móviles por medio de antenas BTS ubicados en la hora y lugar en donde se produjeron los hechos, y que hubieran registrado cualquier conexión, puede ayudar a determinar su autoría.

En la madrugada del pasado 12 de julio se declaró un incendio en la nueva mezquita de Piera, situada en la carretera del Bedorc, a pocas semanas de que fuera inaugurada, provocando graves daños en este local de culto, que estaba en la fase final de su construcción.

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Los Mossos d'Esquadra, que abrieron una investigación, notificaron al juez que observaron "indicios de criminalidad" en el incendio, ocurrido hacia las 03:36 horas de la madrugada del 12 de julio en el interior de la mezquita y en la zona del oratorio, por lo que, a raíz de los primeros indicios, "todo parecería indicar que podría haber sido provocado".

En concreto, los Mossos detectaron un fuerte olor a gasolina o queroseno y apuntaron al uso de acelerantes de la combustión tras haber rociado la sala.

Sin embargo, el juzgado de Igualada archivó provisionalmente la causa al no poder determinarse la autoría de los hechos, pese a los indicios de que podía haber sido provocado.

Con el nuevo requerimiento efectuado por la Audiencia de Barcelona a los Mossos d'Esquadra, y una vez conocido el resultado del informe policial, la jueza instructora deberá decidir si prosigue la causa.

La comunidad islámica de Piera había pedido a la justicia que se investigara el incendio de la mezquita como un delito de odio, ya que "todo indica" que la finalidad del ataque "no era solo causar daño material, sino herir y menospreciar" a los musulmanes, enviando un mensaje de "hostilidad" hacia su identidad, cultura y religión.

Pese a estimar parcialmente el recurso presentado por la comunidad islámica de Piera ordenando nuevas diligencia, la Audiencia de Barcelona rechaza su petición de trasladar la investigación a la Unidad Central de Delitos de Odio y Discriminación de los Mossos d'Esquadra, ya que en estos momentos "no hay razón para mantener que esa unidad pueda ser más eficaz en la identificación de los posibles autores de los hechos, objetivo inmediato de la investigación actual". EFE

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