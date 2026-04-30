El gasto en prestaciones por nacimiento baja un 4,4 % hasta marzo, hasta 888,9 millones

Madrid, 30 abr (EFE).- El gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor se situó en los 888,9 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 4,4 % con respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 930 millones.

De acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los tres primeros meses del año se abonaron 125.284 prestaciones por nacimiento, aunque el número de permisos disfrutados en ese periodo fue de 115.107, ya que hay casos de prestaciones que iniciaron el trámite en 2025 y continuaron en 2026.

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De estas bajas, 57.691 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 67.593, al segundo, normalmente el padre.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo ha sido de 114,5 días para las mujeres y 110,2 días para los hombres.

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Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones tramitadas por nacimiento y cuidado de menor se ha reconocido en Cataluña (23.026), Andalucía (23.009), Madrid (20.047) y la Comunidad Valenciana (13.427).

Es la primera vez que Cataluña supera en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía.

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La prestación por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual y no transferible de los dos progenitores, que sustituyó a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad y las equiparó.

En la actualidad, el permiso es de 17 semanas, a disfrutar durante el primer año del hijo o hija, más dos semanas adicionales hasta que cumpla 8 años, tras la ampliación aprobada en julio de 2025.

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En el caso de las familias monoparentales, el permiso es de 32 semanas más cuatro adicionales.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

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En cuanto a las excedencias por cuidados de hijos, menor acogido o familia dadas de alta en estos primeros tres meses del año fue de 11.594, de las que el 81,3 % (9.424) fueron mujeres y el resto (2.170), hombres. EFE