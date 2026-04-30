Espana agencias

El gasto en prestaciones por nacimiento baja un 4,4 % hasta marzo, hasta 888,9 millones

Guardar

Madrid, 30 abr (EFE).- El gasto en prestaciones por nacimiento y cuidado del menor se situó en los 888,9 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 4,4 % con respecto al mismo periodo de 2025, cuando sumaron 930 millones.

De acuerdo con los datos difundidos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en los tres primeros meses del año se abonaron 125.284 prestaciones por nacimiento, aunque el número de permisos disfrutados en ese periodo fue de 115.107, ya que hay casos de prestaciones que iniciaron el trámite en 2025 y continuaron en 2026.

PUBLICIDAD

De estas bajas, 57.691 correspondieron al primer progenitor, habitualmente la madre, y 67.593, al segundo, normalmente el padre.

La duración media de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor activas entre enero y marzo ha sido de 114,5 días para las mujeres y 110,2 días para los hombres.

PUBLICIDAD

Por comunidades autónomas, el mayor número de prestaciones tramitadas por nacimiento y cuidado de menor se ha reconocido en Cataluña (23.026), Andalucía (23.009), Madrid (20.047) y la Comunidad Valenciana (13.427).

Es la primera vez que Cataluña supera en número de prestaciones de nacimiento a Andalucía.

La prestación por nacimiento y cuidado de menor es un derecho individual y no transferible de los dos progenitores, que sustituyó a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad y las equiparó.

En la actualidad, el permiso es de 17 semanas, a disfrutar durante el primer año del hijo o hija, más dos semanas adicionales hasta que cumpla 8 años, tras la ampliación aprobada en julio de 2025.

En el caso de las familias monoparentales, el permiso es de 32 semanas más cuatro adicionales.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

En cuanto a las excedencias por cuidados de hijos, menor acogido o familia dadas de alta en estos primeros tres meses del año fue de 11.594, de las que el 81,3 % (9.424) fueron mujeres y el resto (2.170), hombres. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Princesa de Asturias lamenta la muerte de Venter, figura clave de la genética

Infobae

El chef Miguel Angel de la Cruz se mete en harina para promover inclusión en salud mental

Infobae

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Tom Pidcock, entre los favoritos de una Eschborn-Fráncfort con grandes ausencias

Infobae

Marcelino: El premio gordo está hecho y la mejor manera de certificarlo es ante tu gente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”