Espana agencias

Piden 28 años de cárcel para un acusado de asesinar a su mujer tras arrastrarla con el coche

Guardar
Imagen AZKLWMNTCRHA5FNKUZ37VA2TVI

La Fiscalía de Madrid solicita 28 años de prisión para un acusado de asesinar en septiembre de 2024 a su pareja, a quien arrastró varios metros con el coche y dejó morir después de provocar un accidente en el que ésta sufrió un golpe mortal en la cabeza.

El juicio arrancará el martes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal acusa al procesado de un delito de violencia física y psíquica habitual, un delito de conducción temeraria y un delito de asesinato.

PUBLICIDAD

Según el relato de los hechos, la pareja mantuvo una relación durante aproximadamente un año marcada por un control constante por parte del acusado. Durante ese tiempo, la víctima habría sufrido episodios reiterados de dominación, humillación, amenazas y agresiones físicas en el ámbito doméstico.

El episodio más grave tuvo lugar la tarde del 2 de septiembre de 2024. Tras una discusión, el acusado abandonó el domicilio y se dirigió a su vehículo. La víctima lo siguió e intentó detenerlo situándose frente al coche.

PUBLICIDAD

En ese momento, el hombre abrió la puerta del copiloto, lo que hizo pensar a la mujer que podía subir. Sin embargo, de forma repentina, inició la marcha a gran velocidad mientras ella quedaba colgada de la puerta.

De acuerdo con la acusación, el conductor realizó maniobras bruscas, incluyendo volantazos y circulación sobre la acera, hasta frenar en seco, lo que provocó que la víctima saliera despedida y se golpeara gravemente en la cabeza. El acusado abandonó el lugar sin prestarle auxilio.

La mujer sufrió múltiples lesiones y un traumatismo craneoencefálico severo que derivó en muerte encefálica al día siguiente, 3 de septiembre. La investigación sostiene que el acusado actuó con intención de causar la muerte o, al menos, aceptando esa posibilidad.

El acusado fue detenido el mismo día de los hechos y permanece en prisión provisional desde el 5 de septiembre de 2024 por decisión judicial.

La víctima deja dos hijos menores de edad, además de padres y hermanos, quienes han reclamado indemnizaciones por los daños sufridos. La compañía aseguradora del vehículo ha consignado cantidades superiores a los 380.000 euros como parte de la responsabilidad civil.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Princesa de Asturias lamenta la muerte de Venter, figura clave de la genética

Infobae

El chef Miguel Angel de la Cruz se mete en harina para promover inclusión en salud mental

Infobae

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Tom Pidcock, entre los favoritos de una Eschborn-Fráncfort con grandes ausencias

Infobae

Marcelino: El premio gordo está hecho y la mejor manera de certificarlo es ante tu gente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”