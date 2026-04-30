Sumar resta toda "credibilidad" a Aldama y pone el foco en la "impunidad" del PP con Kitchen y las "presiones" a Morocho

El portavoz de Justicia de Sumar, Enrique Santiago, ha asegurado este jueves que las declaraciones del comisionista Víctor de Aldama apuntando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como máximo responsable de la trama de las mascarillas', no tienen "ninguna credibilidad", al tiempo que ha acusado al PP utilizar este asunto para intentar "tapar el juicio de la Kitchen" y las "presiones" denunciadas por Manuel Morocho cuando investigaba la contabilidad b de los 'populares'.

"Es evidente que no hay ninguna prueba que lo sustente y que se está intentando tapar el juicio de la Kitchen", ha afirmado Santiago en declaraciones en los pasillos del Congreso mostrando su preocupación por lo que se está viendo en el juicio por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas en busca de pruebas que implicaran a dirigentes 'populares' en casos de corrupción.

PUBLICIDAD

Preguntado por si les preocupa las próximas declaraciones en este juicio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Santiago ha respondido que "poco" y ha afirmado que el señor Ábalos o cualquier otro responsable del PSOE o de cualquier otra fuerza política que haya cometido delitos "tendrá que dar cuenta".

DÍAZ: EL GOBIERNO NO ES CORRUPTO

PUBLICIDAD

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que el Gobierno de Pedro Sánchez no es corrupto, a la vez que ha instado al PP a que apoye las medidas de Sumar para luchar contra la corrupción, un problema, según ha denunciado, que "erosiona la democracia".

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press, Díaz ha defendido el paquete de medidas del grupo parlamentario que incluye, entre otros, una agencia pública ante la corrupción.

PUBLICIDAD

"Si tanto les preocupa la corrupción, pongan medidas encima de la mesa", ha espetado a los 'populares', a los que también les ha reprochado sus prácticas en 'Kitchen' donde, según ha afirmado, fue "la más investigada" cuando era de Podemos.

PÉREZ DE LOS COBOS NO ERAN TAN BUEN PROFESIONAL

PUBLICIDAD

Enrique Santiago también ha aludido a otra declaración judicial ocurrida este miércoles, la del policía Manuel Morocho en el juicio de la trama Kitchen, criticando que "ni siquiera se le permitió hablar por la jueza, Teresa Palacios, cuando estaba describiendo todas las presiones que sufrió" supuestamente por parte de la cúpula policial controlada por el Ministerio del Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy.

El diputado también ha citado la declaración en el caso Kitchen del coronel retirado Diego Pérez de los Cobos, exdirector del Gabinete Técnico y de Coordinación del Ministerio del Interior, y ha cuestionado que, como responsable de verificar el pago a los fondos reservados, "hayan pasado papeles delante de él y diga que no sabía nada".

PUBLICIDAD

"Entonces, no era tan buen profesional como la derecha nos aseguraba que era", ha señalado el dirigente de Sumar, que ha añadido que no saben "muy bien" cómo una persona que "no se enteraba" de lo que pasaba delante de él en el caso de los fondos reservados ha ocupado "tantísimas responsabilidades".

"NADIE ESTÁ HABLANDO DEL 'CASO MONTORO"

PUBLICIDAD

Enrique Santiago también se ha quejado de que "nadie esté hablando" del 'caso Montoro', en referencia a las supuestas reformas legislativas realizadas por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para favorecer a empresas a cambio de pagos millonarios, y que, a su juicio, constituye el "mayor caso de corrupción que ha habido en España".

Según ha señalado, se trata de un ministro de Hacienda del PP "que hacía leyes a la carta, previo pago de su importe, amnistías fiscales, leyes que eludían el pago de cientos de millones en impuestos". "Es normal que el PP tapar como pueda esos escándalos", ha afirmado.

PUBLICIDAD

"LA CORRUPCIÓN HAY QUE PERSEGUIRLA"

Con todo, el dirigente de IU ha afirmado que la corrupción "hay que perseguirla", y ha presumido de que este fenómeno "no es algo que afecte precisamente" ni a su partido ni a su espacio político porque no actúan sólo en el ámbito "preventivo" sino que, "en el momento en que aparece algo" actúan.

PUBLICIDAD

No obstante, ha criticado que tanto Mariano Rajoy como la que fuera la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal u otros responsables del PP sean "sistemáticamente eximidos". "Es sorprendente. Existe una impunidad estructural que siempre afecta a la derecha de este país. Creo que eso ahora mismo todo el país lo tiene clarísimo", ha concluido.

"NO VAMOS A CONTRIBUIR AL RUIDO"

Sobre las acusaciones de Aldama en el juicio también se ha pronunciado en el Congreso el diputado de Compromís adscrito a Sumar Alberto Ibáñez, quien ha rechazado "contribuir al ruido" generado por una persona que, según ha dicho, acusa al presidente del Gobierno "sin ninguna prueba".

El parlamentario ha advertido de que el hecho de que "un comisionista esté poniendo en riesgo muchas cosas políticamente" debería hacer "despertar al PSOE" para regular que las empresas corruptoras no continúen contratando con la Administración Pública. Y ha adelantado que las próximas declaraciones de Ábalos, no "van a soprender a los valencianos".

En la misma línea que Santiago, Ibáñez ha subrayado que esas declaraciones se produjeron el mismo día que el agente Morocho explicó "cómo el PP obligaba a que no se investigara al señor M. Rajoy" en el juicio del 'caso Kitchen', lo que ha calificado de "muy grave".