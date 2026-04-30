Espana agencias

Solucionada incidencia técnica que afectaba a datos de difusión del IBEX, que cae el 0,6 %

Guardar

Madrid, 30 abr (EFE).- La incidencia técnica que este jueves ha provocado una difusión incorrecta de los datos de cotización del principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha sido solucionada, según han explicado a EFE fuentes de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Dicho fallo técnico ha provocado que la plataforma SIX (dueña de la Bolsa española) ofreciera datos de cotización erróneos del IBEX 35, que mostraban caídas superiores al 5 %.

PUBLICIDAD

Tras solucionar la incidencia, y casi una hora y media después de la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja el 0,60 %, hasta los 17.537,6 puntos. Las ganancias del año se reducen al 1,33 %.

Dentro del IBEX 35, que pese al fallo técnico ha operado con normalidad, las mayores caídas son para Santander, del 2,81 %, seguido de Mapfre, el 2,14 %.

PUBLICIDAD

Inditex también cede el 0,87 %, Telefónica el 0,55 % e Iberdrola el 1,27 %.

BBVA, que ha presentado resultados, sube el 1,27 %; y Repsol, que también ha comunicado sus cuentas, lidera las ganancias con un alza del 1,77 %. EFE

(foto)(vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Fundación Princesa de Asturias lamenta la muerte de Venter, figura clave de la genética

Infobae

El chef Miguel Angel de la Cruz se mete en harina para promover inclusión en salud mental

Infobae

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Condenado por intentar matar a otro a puñaladas con una botella rota en Manacor

Tom Pidcock, entre los favoritos de una Eschborn-Fráncfort con grandes ausencias

Infobae

Marcelino: El premio gordo está hecho y la mejor manera de certificarlo es ante tu gente

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

Un fallo técnico arroja caídas de casi el 6% en el Ibex 35 con el petróleo disparado por encima de los 122 dólares

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”