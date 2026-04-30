Solucionada incidencia técnica que afectaba a datos de difusión del IBEX, que cae el 0,6 %

Madrid, 30 abr (EFE).- La incidencia técnica que este jueves ha provocado una difusión incorrecta de los datos de cotización del principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha sido solucionada, según han explicado a EFE fuentes de Bolsas y Mercados Españoles (BME).

Dicho fallo técnico ha provocado que la plataforma SIX (dueña de la Bolsa española) ofreciera datos de cotización erróneos del IBEX 35, que mostraban caídas superiores al 5 %.

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Tras solucionar la incidencia, y casi una hora y media después de la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja el 0,60 %, hasta los 17.537,6 puntos. Las ganancias del año se reducen al 1,33 %.

Dentro del IBEX 35, que pese al fallo técnico ha operado con normalidad, las mayores caídas son para Santander, del 2,81 %, seguido de Mapfre, el 2,14 %.

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Inditex también cede el 0,87 %, Telefónica el 0,55 % e Iberdrola el 1,27 %.

BBVA, que ha presentado resultados, sube el 1,27 %; y Repsol, que también ha comunicado sus cuentas, lidera las ganancias con un alza del 1,77 %. EFE

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