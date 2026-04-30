Espana agencias

Junts insta al Gobierno a sentarse a negociar ya el nuevo decreto del alquiler: "Tenemos los deberes hechos"

Guardar
Imagen WEV7GX4DXFDHNEXHKLM3C5HNS4

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha instado al Gobierno a que se siente a negociar ya el nuevo decreto para prorrogar los contratos de alquiler y ha vuelto a defender la necesidad de añadir nuevas medidas como desgravar tanto los alquileres como las hipotecas para que la formación independentista lo apoye.

En declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, Nogueras ha reprochado ahora al Ejecutivo su "lentitud", subrayando que todas las medidas que propone Junts ya están registradas. "Nosotros los deberes los tenemos hechos", ha dicho, a la par que ha señalado que el Gobierno solo "tendría que copiar, pegar y publicar" sus propuestas en el nuevo decreto. "Por lo tanto se podría hacer mañana", ha añadido.

La portavoz parlamentaria ha reivindicado que es "imprescindible" que "toda persona que esté pagando" un alquiler o una hipoteca se la pueda desgravar. "Esto daría mucho aire al bolsillo de muchas personas", ha apostillado.

A su juicio, Junts quiere "recuperar la seguridad jurídica que hace tantos años que se ha perdido", según ha reclamado Nogueras, que también ha insistido en corregir los defectos que, desde su punto de vista, adolece el texto impulsado por Sumar.

Temas Relacionados

EuropaPress

