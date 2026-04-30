Incautan 62 kilos de cocaína base oculta en cajas de bombones procedentes de Ecuador

Madrid, 30 abr (EFE).- La Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, ha incautado 62 kilos de cocaína en pasta base camuflada en un cargamento de cajas de bombones de chocolate procedente de Ecuador.

Según informa este jueves la Dirección General de la Policía, han sido detenidas tres personas, miembros de una organización criminal dedicada, presuntamente, a introducir cocaína base a través de la terminal de carga del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

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La investigación, en la que han participado también la Fiscalía y la Policía de Ecuador, se originó al confluir dos pesquisas de Policía y Guardia Civil en uno de los investigados, quien utilizaba como pantalla una empresa de importación de su propiedad.

Este contaba con la colaboración de un transportista y una tercera persona que había alquilado al principal encausado un local en Madrid, que era el lugar donde se almacenaba la mercancía y en el que se realizaba las labores de guarda y custodia.

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Así, a principios de febrero de 2026, se pudo identificar un envío de la empresa investigada consistente en "lágrimas de chocolate", en el que, las autoridades ecuatorianas descubrieron que portaba una gran cantidad de cocaína en pasta base.

Las unidades policiales pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía de ambos países, con las que, gracias a una rápida coordinación, se realizó un seguimiento del estupefaciente.

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El envío de la sustancia era realizado de una manera muy sofisticada ya que, en el conjunto del envío de más de 400 kilos de mercancía, la pasta base de cocaína iba oculta en el interior de una gran parte de los bombones.

La operación ha permitido detener en Madrid a los tres integrantes de la organización por presuntos delitos de integración en organización criminal y tráfico de drogas, además de intervenir 62 kilos y 827 gramos de cocaína. EFE

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