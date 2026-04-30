A juicio un padre y un abuelo por secuestrar a un bebé en Zaragoza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un padre y un abuelo acusados de secuestrar al hijo del primero en octubre de 2022 en el Monasterio de Piedra de Zaragoza y contra un tercer procesado por facilitarles un domicilio en el que ocultarse.

La Fiscalía pide para el padre del bebé una pena de siete años de prisión como supuesto autor de delitos de detención ilegal y de maltrato y, para el abuelo, cinco años de cárcel y una multa.

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Según el escrito de acusación, los principales acusados abordaron a la madre del menor y ex pareja del padre, que en ese momento tenía un año, con el objetivo de llevarse al bebé.

Ante la negativa de la madre de que arrancaran al niño del carrito, señala el escrito, el padre empezó a agredir a la madre, dándole patadas, mientras que el abuelo le cogió del pelo y estampó su cabeza contra el suelo varias veces.

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El Ministerio Público indica que el padre y el abuelo se llevaron al bebé y huyeron con su coche. El tercer acusado, les facilitó los medios para evitar que el menor fuera localizado, en concreto, un número de teléfono, un domicilio en el que esconderse y un coche.

Al día siguiente, la Guardia Civil localizó al menor, que fue devuelto a su familia materna, y detuvo a los sospechosos.

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