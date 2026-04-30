Espana agencias

A juicio un padre y un abuelo por secuestrar a un bebé en Zaragoza

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este jueves (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un padre y un abuelo acusados de secuestrar al hijo del primero en octubre de 2022 en el Monasterio de Piedra de Zaragoza y contra un tercer procesado por facilitarles un domicilio en el que ocultarse.

La Fiscalía pide para el padre del bebé una pena de siete años de prisión como supuesto autor de delitos de detención ilegal y de maltrato y, para el abuelo, cinco años de cárcel y una multa.

PUBLICIDAD

Según el escrito de acusación, los principales acusados abordaron a la madre del menor y ex pareja del padre, que en ese momento tenía un año, con el objetivo de llevarse al bebé.

Ante la negativa de la madre de que arrancaran al niño del carrito, señala el escrito, el padre empezó a agredir a la madre, dándole patadas, mientras que el abuelo le cogió del pelo y estampó su cabeza contra el suelo varias veces.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público indica que el padre y el abuelo se llevaron al bebé y huyeron con su coche. El tercer acusado, les facilitó los medios para evitar que el menor fuera localizado, en concreto, un número de teléfono, un domicilio en el que esconderse y un coche.

Al día siguiente, la Guardia Civil localizó al menor, que fue devuelto a su familia materna, y detuvo a los sospechosos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fundación lleva "bibliotecas de montaña" a parajes escondidos para alentar a la lectura

Infobae

La Bolsa española cae casi el 3 %, pendiente de resultados, el BCE y la escalada del brent

Infobae

La AEAT recuerda que nunca pide información confidencial por correo electrónico o SMS

Infobae

Incautan 62 kilos de cocaína base oculta en cajas de bombones procedentes de Ecuador

Infobae

Junts insta al Gobierno a sentarse a negociar ya el nuevo decreto del alquiler: "Tenemos los deberes hechos"

Junts insta al Gobierno a sentarse a negociar ya el nuevo decreto del alquiler: "Tenemos los deberes hechos"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”