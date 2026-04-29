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Varios detenidos y registros en una operación contra el narcotráfico en Valladolid

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Valladolid, 29 abr (EFE).- Una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra el narcotráfico se ha saldado con varias detenciones y registros en diferentes puntos de Valladolid, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

La intervención, sigue en curso, -de ahí que no se hayan especificado ni el número de detenidos ni las posibles incautaciones- ha comenzado sobre las 15:00 horas de este miércoles con el despliegue de media docena de vehículos de la Guardia Civil en la calle Domingo Martínez, cerca de la plaza de toros.

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En ese punto se han podido ver agentes encapuchados y al menos una unidad canina, así como un coche de la Policía Nacional del que ha bajado un hombre esposado, que ha accedido a un bloque de pisos acompañado por dos agentes, según ha podido constatar EFE.

El convoy de vehículos se ha reducido con el paso de los minutos, hasta quedar tan solo dos coches del instituto armado a primera hora de la tarde, que despejaron la calle en torno a las 18:00 horas. EFE

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