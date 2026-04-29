100-101. El Gran Canaria remonta al Unicaja a la heroica y en la prórroga

Alberto Fuentes

Málaga, 29 abr (EFE).- El Dreamland Gran Canaria, con 29 puntos del escolta Isaiah Wong, remontó al Unicaja en un partido trepidante resuelto en la prórroga (100-101), después de ir perdiendo por seis puntos a falta de 30 segundos del último cuarto, y logró un triunfo clave para su objetivo de alejarse del descenso en Liga Endesa.

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El partido, igualado hasta la última décima, lo decidió el base Carlos Alocén desde el tiro libre, con dos lanzamientos que sellaron un triunfo de fe que para Unicaja supone otro tropiezo para complicarse su plaza de 'play off'.

Lideró al Unicaja en un primer cuarto donde superó a los canarios desde un acierto casi perfecto. El parcial de los primeros cinco minutos dejaba el marcados en 16-4 con acierto total desde el triple (4/4) de los malagueños.

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Una distancia de quince puntos que Dreamland Gran Canaria, en situación de victoria obligatoria para alejarse del descenso, logró rebajar gradualmente, mejorando desde el segundo tramo del primer cuarto hasta el descanso.

El Unicaja, algo precipitado en sus lanzamientos y preso de su insistencia en el triple (6/15 en la primera parte), atacó con desorden y los canarios, ordenados y acertados, recortaron hasta quedarse a rebufo (44-43) en un segundo cuarto muy completo.

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De la superioridad del inicio a los minutos irregulares de después, el Unicaja volvía a caer en la inconsistencia que ha sido una constante esta temporada, y supo ver sus debilidades el club canario, que en ningún momento se bajó del partido.

En el tercer cuarto, el Gran Canaria aceptó el ritmo frenético de Unicaja, y corría la pista si los cajistas insistían en ese estilo. Pese a que los locales parecían irse con un triple de Tyson Pérez (57-50, minuto 25), pero Gran Canaria volvía.

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Entre errores tanto de los malagueños, un mate de Olek Balcerowski cuando se marchaba solo, como de los visitantes, un triple en solitario de Metu para colocarse a tres puntos, el partido se fue a los últimos tres minutos con Unicaja en ventaja.

Cuando parecía que Gran Canaria había abdicado, llegó un triple de Wong y una canasta de Metu para recuperar la fe (79-77), pero Perry encarriló presuntamente el partido con dos triples y un lanzamiento en suspensión en el último minuto y medio.

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No obstante, resucitó el equipo claretiano, que pasó del 87-81 al 87-87 con dos triples, Metu primero y Wong después, para forzar la prórroga cuando la afición del Martín Carpena ya se veía con el triunfo de su equipo en el casillero.

En el cuarto extra, cruce de golpes y detalles que caían del lado canario hasta el último minuto, donde Balcerowski pudo decantar el partido desde el tiro libre para los cajistas, pero una falta de tiro a Alocén, con dos décimas en el reloj, permitió el milagro con sus dos tiros libres definitivos.

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- Ficha técnica:

100 - Unicaja (25+19+25+18+13): Díaz (15), Perry (20), Webb III (10), Tyson Pérez (17), Balcerowski (12) -quinteto inicial- Audige (-), Cobbs (5), Duarte (7), Sulejmanovic (9), Kravish (2), Kalinoski (-), Barreiro (3).

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101 - Dreamland Gran Canaria (19+26+22+22+14): Albicy (-), Robertson (5), Brussino (9), Metu (17) Tobey (7) -quinteto inicial- Wong (29), Maniema (-), Samar (-), Alocén (8), Pelos (24), Kuath (2).

Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Guillermo Ríos. Eliminados Pierre Pelos y Mike Tobey, del Gran Canaria, por acumulación de faltas.

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 6.886 espectadores. EFE

afl/sab

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