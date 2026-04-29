El Surne Bilbao, primer equipo que suma dos títulos de Copa FIBA Europa

Bilbao, 29 abr (EFE).- El Surne Bilbao, con su victoria frente al PAOK griego en la final de la Copa FIBA Europa, se ha convertido en el primer equipo que suma dos títulos en el torneo, que esta temporada ha disputado su undécima edición.

El equipo bilbaíno ha encadenado los dos trofeos frente al mismo rival, un PAOK al que superó la pasada temporada también en una final a doble partido que celebró su partido de vuelta en pista griega y en la actual remontando una desventaja de seis puntos en un pabellón de Miribilla abarrotado por diez mil aficionados, unos 600 de ellos griegos.

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El triunfo del equipo de Jaume Ponsarnau permite además a la ACB igualar en el palmarés en el número de victorias a las ligas de Alemania e Italia.

Palmarés de la Copa FIBA Europa:

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Temporada Campeón Subcampeón

2015-16 Fraport Skyliners (ALE) Varese (ITA)

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2016-17 Nanterre 92 (FRA) Elan Chalon (FRA)

2017-18 Venezia (ITA) Avellino (ITA)

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2018-19 Sassari (ITA) Würzburg (ALE)

2019-20 Suspendido

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2020-21 Ironi Nes Ziona (ISR) Stal Ostrów (POL)

2021-22 Bahçesehir (TUR) Reggio Emilia (ITA)

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2022-23 Anwil Wloclawek (POL) Cholet (FRA)

2023-24 Chemnitz (ALE) Bahçesehir (TUR)

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2024-25 Surne Bilbao PAOK (GRE)

2025-26 Surne Bilbao PAOK (GRE). EFE

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ibn/sab