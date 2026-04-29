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89-74. El Surne Bilbao remonta con solvencia al PAOK y revalida su título

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Bilbao, 29 abr (EFE).- El Surne Bilbao ha revalidado su título de campeón de la Copa FIBA Europa tras derrotar con autoridad por 89-74 al PAOK griego, en la vuelta de la final disputada en un Bilbao Arena abarrotado por diez mil aficionados y remontar así los seis puntos de desventaja que traía del partido de ida en Salónica.

El equipo de Jaume Ponsarnau se sobrepuso a un buen inicio del equipo griego y fraguó su triunfo en una gran segunda parte. Liderados por un Margiris Normantas (17 puntos) que se echó al equipo a sus espaldas en los momentos más complicados, los 'hombres de negro' firmaron una excelente labor coral, clave en este nuevo éxito, a la que colaboraron los puntos de Darrun Hillard (16), MVP de la final, Luke Petrasek y Melwin Pantzar, ambos con 14, pero también los intangibles del resto de la rotación.

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Comenzó mejor la final el PAOK. Bajo la batuta de Tyree y con Omoruyi haciendo daño en la pintura la primera canasta de Moore dio el mando al equipo griego en un arranque que subió de temperatura con el amago de trifulca entre Omoruyi y Hillard saldado con una antideportiva para cada uno.

El equipo de Salónica llegó a irse de seis (9-15, m.6), pero el Surne se agarró de la mano de Pantzar. La agresividad del base sueco le llevó cinco veces a la línea del tiro libre, sin fallo, y permitió a los de Ponsarnau rebajar la distancia a un -4, -10 en el global.

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Fue en el segundo cuarto cuando los locales entraron por fin en calor. Normantas llevó el primer empate (25-25, m.12) y el lituano firmó el triple que dio la vuelta al marcador (35-34, m.16).

Donde no se encontró cómodo el Surne fue en la batalla por el rebote, dominada 15-21 en la primera parte por un PAOK que cazó siete rechaces en ataque. Pese a ello un triple de Jaworski y otra canasta de Normantas (11 puntos en la primera parte) le dieron a los bilbaínos una renta máxima de +3 (42-39) y casi la mitad del trabajo hecho.

Una labor que remató Hillard en un explosivo regreso de vestuarios (47-41) y a la que, a pesar de la resistencia griega a través de los triples de Dimsa, puso la guinda un triple de Normantas (60-53) logrando el ansiado +7 que ya no dejó escapar el cuadro bilbaíno.

El mazazo fue duro para los de Pantelis Boutskos. El PAOK se fue diluyendo entre la intensidad defensiva local y una 'marea negra' que empezaba a creer en el título. La brecha máxima de +14 en el tercer parcial siguió creciendo hasta el +17 (74-57, m.32) coincidiendo con la quinta falta de Beverley.

Tres tiros libres de Normantas pusieron el 80-58 a seis minutos del final que parecía que iba a ser la puntilla definitiva. Tyree, no obstante, trató de dar un último aliento a un bravo PAOK que peleó hasta la extenuación dando más brillo al triunfo bilbaíno y solo se rindió cuando falló el último ataque a medio minuto del final.

Ficha técnica:89.- Surne Bilbao (19+24+27+19): Frey (9), Normantas (17), Hilliard (16), Petrasek (14), Hlinason (9) -quinteto inicial- Pantzar (14), Jaworski (5), Krampelj (-), Bagayoko (2), Sylla (-) y Font (3).

74.- PAOK BC (23+18+16+17): Tyree (19), Beverley (9), Persidis (-), Melvin (4), Moore (11) -quinteto inicial- Allen (9), Koniaris (2), Omoruyi (7), Dimsa (13) y Fillios (-).

Parciales: 19-23, 43.41 (descanso), 70-57 y 89-74 (final).

Árbitros: Gvidas Gedvilas (Lituania), Peter Praksch (Hungría) y Martin Vulic (Croacia). Eliminaron por cinco faltas a Beverley (m.32).

Incidencias: Partido de vuelta de la final de la Copa FIBA Europa disputado en el Bilbao Arena. Abarrotado por unos 10.000 aficionados en las gradas, entre ellos unos 600 griegos. Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, entregó el trofeo a los campeones. EFE

ibn/apa

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