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Feijóo reta a Sánchez a querellarse contra Aldama: si no lo hace, "no era una inventada"

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Almería, 29 abr (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aseverado este miércoles que, si tras la declaración del empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo (TS), el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se ha querellado contra él, es porque su testimonio "no era una inventada" y refleja "corrupción, tráfico de influencias y prostitución pagada con dinero público".

Durante la clausura de un acto de su partido en el Anfiteatro del Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar (Almería), el líder popular ha calificado de "gravísimo" lo escuchado hoy en el alto tribunal. Para Feijóo, la situación judicial actual es "el retrato perfecto de la época sanchista", llegando a afirmar que "en el Tribunal Supremo se está juzgando al gobierno de Sánchez".

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Feijóo se ha referido así a la comparecencia de Aldama, investigado junto a Koldo García y el exministro de Transportes José Luis Ábalos por la presunta trama de mordidas en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

En este sentido, el dirigente del PP ha remarcado lo que considera una situación sin precedentes: "Por primera vez un ministro de un gobierno en ejercicio hasta hace unos meses sentado en el banquillo". A esto ha sumado que "por primera vez en el Supremo se señala al presidente del Gobierno como 'el uno' de una organización criminal por encubridor y cómplice de varios delitos".

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Feijóo ha vinculado esta situación a nivel nacional con el pasado socialista en Andalucía, y ha asegurado que "el sanchismo es igual a la peor cara del PSOE" que vivió la comunidad andaluza.

"No queremos volver a la Andalucía de los ERE, ni instaurar la Andalucía de los Ábalos, de los Koldos y de la pandilla de María Jesús Montero", ha exclamado el líder popular, y ha incidido en que España debe pasar página "cuanto antes" y no caer en "esa degeneración".

   En un tono duro, Feijóo ha apelado directamente a la situación económica de las familias frente a los escándalos de corrupción: "De verdad, yo pienso en los españoles que no llegan a fin de mes, que tienen que abrir sus negocios, que ven que la vivienda es imposible, que no encuentran trabajo, que pagan impuestos y ven todo esto".

"Ven cómo se ha robado a manos llenas desde el primer día, y creo que tienen razón de estar indignados y de decir: 'Oiga, es que no hay derecho a sufrir un gobierno como este'", ha enfatizado.

Frente a la "podredumbre del sanchismo", que ha prometido "limpiar desde el primer día", Feijóo ha erigido su propia trayectoria como aval para una futura llegada a la Moncloa. "He dedicado toda mi vida a gestionar recursos públicos, y garantizo un gobierno limpio porque todos los gobiernos que he presidido han sido gobiernos limpios".

"Le daremos a España un gobierno limpio, un gobierno honrado, eficaz y que se preocupe de los problemas reales de la gente. Lo he hecho toda mi vida y lo haré también desde el gobierno de la nación si los españoles me dan su confianza. Os doy mi palabra de honor", ha concluido. EFE

mma/vg/jlp

(foto)

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