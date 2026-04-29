El príncipe Joseph Wenzel de Liechtenstein dará un paso al frente en la cumbre de la realeza europea de Suecia: soltero de oro y el heredero más discreto

El discreto príncipe Joseph Wenzel de Liechtenstein (Grosby)

El príncipe Joseph Wenzel de Liechtenstein ha ocupado un lugar secundario en los focos internacionales hasta este momento. Fiel a un perfil de absoluta discreción, Joseph Wenzel, que ostenta la posición de segundo en la línea de sucesión al trono del Principado, ha pasado inadvertido incluso para quienes siguen con atención las casas reales europeas.

Ahora, se ha confirmado su presencia como acompañante de su madre, la princesa Sophie, en las celebraciones oficiales del 80º cumpleaños del rey Carlos Gustavo de Suecia, a la que también asistirá la reina Sofía como representante de la familia real española.

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Joseph Wenzel es el el siguiente heredero al trono de Liechtenstein, tras su padre, el príncipe Alois, y ha mantenido un perfil bajo durante sus 30 años, manteniéndose desconocido para el gran público a pesar de pertenecer a una de las familias más ricas de la realeza, con una fortuna estimada en 11.000 millones de euros que ocupa posiciones destacadas en los ránkings internacionales de riqueza.

El discreto príncipe Joseph Wenzel de Liechtenstein (Grosby)

El discreto príncipe Joseph Wenzel

Su debut en actos oficiales internacionales durante el aniversario del monarca sueco representa un cambio relevante en su proyección pública y señala un nuevo escenario en la representación institucional del Principado. Hasta ahora, la trayectoria del primogénito del príncipe Alois y la princesa Sophie ha diferido notablemente de la de otros miembros de la realeza europea como el príncipe Guillermo, que hasta que Carlos III ocupó el trono ocupaba un papel muy diferente.

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Joseph Wenzel ha conseguido, en medio de la era de la sobreexposición mediática que sobre todo influye a figuras de la realeza, cumplir 30 años en el anonimato. Sin embargo, su reciente decisión de asistir a un evento internacional de alto perfil con su madre podría indicar el inicio de una nueva etapa: la de ocupar un puesto visible en la realeza europea y dar un paso al frente en su papel como heredero.

La relevancia del debut institucional de Joseph Wenzel no se limita únicamente al ámbito ceremonial o familiar. La diferencia fundamental que presenta su posible futuro reinado sobre otras monarquías parlamentarias europeas es que, en el caso de Liechtenstein, el heredero asumirá un poder ejecutivo real que incluye la facultad de vetar leyes y destituir gobiernos. Un poder que se suma a su privilegiada posición financiera.

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TikTok de una española en Suecia

Mientras tanto, ha aprovechado para formarse en la Academia Militar de Sandhurst. Además, ha ido adquiriendo experiencias fuera de la vida en sociedad entre Londres y Nueva York, trabajando en el imperio financiero familiar, el Grupo LGT, y con paradas hasta en el Senado de Estados Unidos.

Su debut en el cumpleaños de Carlos Gustavo de Suecia

El programa oficial programado en el Palacio Real de Estocolmo da inicio a las 10:00 horas, con un servicio religioso congregando al rey sueco y a representantes de la mayoría de las casas reales europeas y de otros continentes. Posteriormente tendrán lugar la guardia de honor, la intervención de las bandas militares del Ejército y un relevo de la guardia, seguido de una ceremonia floral donde participarán niños. A las 14:00 horas, el Ayuntamiento de Estocolmo ofrecerá un almuerzo institucional.

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Carlos Gustavo y Silvia de Suecia en sus nuevos retratos oficiales. (Instagram @kungahuset)

Además de la representación de Liechtenstein encabezada por Joseph Wenzel y la princesa Sophie, el elenco de invitados incluye a la reina Sofía, los reyes Federico y Mary de Dinamarca, la reina Margarita y la princesa Benedicta, los reyes Harald y Sonia de Noruega acompañados por el príncipe Haakon, los reyes de Bélgica, los grandes duques de Luxemburgo, los reyes de Tailandia y delegaciones de casas reales no reinantes, como las de Serbia y Rumanía.