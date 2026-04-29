La alta velocidad Madrid-Andalucía recupera la normalidad tras una incidencia en Toledo

Madrid, 29 abr (EFE).- Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid, Toledo y Andalucía han recuperado su frecuencia este miércoles por la mañana, después de que este martes la línea experimentara retrasos debido a una incidencia en los sistemas de electrificación en La Sagra (Toledo), ha informado Adif a EFE.

La incidencia ha quedado resuelta a las 4:34 horas de este miércoles, tras solucionarse los problemas que afectaban a la catenaria y que, en última instancia, solo afectaban a los trenes que conectaban Madrid con Toledo, por lo que se ha recuperado la normalidad del servicio, ha detallado esta misma fuente.

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El episodio comenzó aproximadamente a las 10:00 horas de este martes, momento en el que el personal de Adif empezó a trabajar para solucionar este episodio "a la mayor brevedad", detalló a través de su perfil en la red social X.

Además, Renfe también informó en sus rede sociales de esta avería y alertó de los retrasos en los trenes de alta velocidad que unen Madrid con Toledo y con Andalucía. EFE

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