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Buxadé acusa a Sánchez de liderar "una organización criminal" y exige al PP romper con el PSOE en la UE

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El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé ha exigido al Partido Popular que "rompa" con el Partido Socialista en las instituciones europeas tras las declaraciones del empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, quien ha situado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "el uno" en la trama de las mascarillas.

En un videocomunicado, Buxadé se ha hecho eco de las declaraciones de Aldama en sede judicial y ha acusado a Sánchez de liderar "una organización criminal". Por ello, ha pedido su dimisión, al tiempo que ha exigido al PP que deje de pactar con los socialistas en la Unión Europea.

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"No se puede estar pactando con quien ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es considerado el número uno de una organización criminal dirigida a saquear el dinero de los españoles", ha aseverado el eurodiputado, quien ha asegurado que este miércoles el PP "ha votado el 92% de las veces lo mismo que el PSOE" en el Parlamento Europeo.

"SÁNCHEZ CONOCÍA PERFECTAMENTE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO"

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Además, Buxadé ha advertido de que Sánchez "no tiene escrúpulos" y ha asegurado que "se va a revolver contra los españoles".

"No hay ni un solo español que tenga ninguna duda de que Pedro Sánchez conocía perfectamente lo que estaba sucediendo en su Gobierno y en sus organismos públicos", ha continuado Buxadé. En cualquier caso, ha incidido en que las consecuencias penales serán estimadas por el Tribunal Supremo.

Durante el juicio que se está celebrando en el Tribunal Supremo, Aldama ha declarado que, si existía "una banda organizada criminal", él mismo formaba parte de ella.

"El señor presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en el escalafón uno; el señor (José Luis) Ábalos es el escalafón dos, porque es el que daba y otorgaba; el señor Koldo García en el tres y yo en el cuatro", ha dicho.

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