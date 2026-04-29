Griezmann: “Tuve tres, una pena que no pude marcar… A la vuelta, seguro”

Madrid, 29 abr (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones (1-1), las “tres” ocasiones que falló durante el encuentro.

“Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final”, expuso en declaraciones a ‘Movistar+’ al término del encuentro.

PUBLICIDAD

“Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol”, declaró.

El Atlético recibió el 0-1 antes del descanso. “Esos minutos al final del primer tiempo justo antes de entrar al descanso duelen, pero hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor, bascular mejor y esa ha sido la diferencia. Y nuestra gente nos ha empujado”, afirmó. EFE

PUBLICIDAD