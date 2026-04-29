Espana agencias

Griezmann: “Tuve tres, una pena que no pude marcar… A la vuelta, seguro”

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, lamentó este miércoles, tras el empate con el Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones (1-1), las “tres” ocasiones que falló durante el encuentro.

“Tuve tres. Una pena que no pude tocar la red. A la vuelta, seguro. Hicimos un gran trabajo todos y quedarnos con el segundo tiempo para ir ahí. Es mi gran ilusión llegar a la final, me preparo mucho para este partido, para el que viene en Londres y ojalá podamos ir a la final”, expuso en declaraciones a ‘Movistar+’ al término del encuentro.

PUBLICIDAD

“Yo creo que nuestra segunda parte fue mucho mejor a nivel de intensidad, de presionar mejor colocados y es la forma para seguir en el partido de allí. Va a ser un bonito partido para jugarlo, para los que estén en casa y en el estadio sufriendo, pero es lo bonito del fútbol”, declaró.

El Atlético recibió el 0-1 antes del descanso. “Esos minutos al final del primer tiempo justo antes de entrar al descanso duelen, pero hicimos dos o tres arreglos tácticamente para presionar mejor, bascular mejor y esa ha sido la diferencia. Y nuestra gente nos ha empujado”, afirmó. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La compra de vivienda cae de nuevo en febrero, un 7,7 %, y su precio se encarece un 5,4 %

Infobae

Hoy será noticia. Jueves, 30 de abril

Infobae

Scariolo: "El siguiente partido va a ser seguramente más difícil"

Infobae

Podemos denuncia el "secuestro" de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel e insta al Gobierno y la UE a impedirlo

Podemos denuncia el "secuestro" de la Global Sumud Flotilla por parte de Israel e insta al Gobierno y la UE a impedirlo

Oblak: “Allí tenemos que hacer un partido perfecto todos para pasar a la final”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

DEPORTES

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”

Rafa Jódar firma el mejor debut español en el Mutua Madrid Open y ya tiene mejores números que el ‘Big Three’ en sus primeros 25 partidos como profesional