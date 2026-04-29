Espana agencias

Ibon Navarro: “Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres”

Guardar

Málaga, 29 abr (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, calificó de “lamentable” el porcentaje de acierto en tiros libres de su equipo, principal clave para caer derrota en la prórroga ante el Dreamland Gran Canaria (100-101) en Liga Endesa.

“Somos el segundo peor equipo de la liga en tiro libre. Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres. Un equipo profesional de la ACB. Y seis de trece en la prórroga. Así es muy complicado. Ha sido muy sangrante”, opinó el preparador cajista en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

En su valoración del partido, dijo que empezaron bien, pero le "ha costado encontrar equilibrio y balance defensivo". "Hemos mantenido un ritmo alto de partido, pero con 30 segundos y seis arriba pasan todas las cosas que pasar para que se diera un partido así”, dijo.

Destacó la secuencia de los últimos 30 segundos donde Gran Canaria forzó la prórroga anotando dos triples seguidos: “El triple a tablero de Metu, perdemos el balón y Wong nos mete un tiro punteado”. EFE

PUBLICIDAD

afl/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Deck: "Si salimos con la intensidad de hoy estaremos en buen camino"

Infobae

Simeone: "Tenemos por delante un desafío extraordinario"

Infobae

Alemany, del penalti a favor del Arsenal: “Penaltito que nunca pitan en Europa”

Infobae

Llorente: “Queda otra guerra, el que más eficaz sea se llevará el partido”

Infobae

La compra de vivienda cae de nuevo en febrero, un 7,7 %, y su precio se encarece un 5,4 %

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

¿Por qué los ministros del PSOE no estuvieron en el debate del decreto de vivienda? Tres de ellos viajaron al otro lado del charco y solo dos pueden votar

Juicio por el ‘caso mascarillas’, en directo | Aldama afirma que entregó hasta 4 millones de euros a Ábalos y Koldo para financiar donaciones al PSOE

El popular Jorge Azcón es investido presidente de Aragón con los votos de Vox: “La prioridad absoluta es la legalidad”

Begoña Gómez denunciará a Vito Quiles por una presunta agresión ocurrida en una cafetería: “¿Se puso una asesora con sueldo público?”

El policía que investigó el caso Gürtel sostiene que se le pidió que “no saliera” Mariano Rajoy en su informe

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Juanma Lorente, abogado: “Nunca te vayas de una empresa sin reclamar esto”

Víctor Arpa, abogado: “Si has tenido un accidente laboral, puedes estar perdiendo más de 2.000 euros al mes”

Los profesores que acudan a la huelga indefinida en Valencia perderán hasta 200 euros por cada día que no trabajen

Estas son las localidades de España con más demanda para comprar una vivienda en 2026

Mercadona dará dinero a los clientes que devuelvan las botellas y latas en 72 de sus supermercados

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”