Ibon Navarro: “Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres”

Málaga, 29 abr (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, calificó de “lamentable” el porcentaje de acierto en tiros libres de su equipo, principal clave para caer derrota en la prórroga ante el Dreamland Gran Canaria (100-101) en Liga Endesa.

“Somos el segundo peor equipo de la liga en tiro libre. Es lamentable, me da vergüenza fallar 18 tiros libres. Un equipo profesional de la ACB. Y seis de trece en la prórroga. Así es muy complicado. Ha sido muy sangrante”, opinó el preparador cajista en rueda de prensa.

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En su valoración del partido, dijo que empezaron bien, pero le "ha costado encontrar equilibrio y balance defensivo". "Hemos mantenido un ritmo alto de partido, pero con 30 segundos y seis arriba pasan todas las cosas que pasar para que se diera un partido así”, dijo.

Destacó la secuencia de los últimos 30 segundos donde Gran Canaria forzó la prórroga anotando dos triples seguidos: “El triple a tablero de Metu, perdemos el balón y Wong nos mete un tiro punteado”. EFE

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afl/sab